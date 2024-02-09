Haftanın vizyon filmleri

Zavallılar

Haftanın bilim kurgu türündeki filmi "Zavallılar", bir bilim insanı tarafından hayata döndürülen genç bir kadının hikayesini anlatıyor.

Senaryosunu Yorgos Lanthimos ile Tony McNamara'nın kaleme aldığı filmin konusu özetle şöyle:

"Trajik bir şekilde ölen Bella, sıra dışı bir bilim insanı olan Dr. Godwin Baxter tarafından hayata döndürülür. Bexter’ın koruması altında olan Bella, etrafındaki dünyayı keşfetmek için kendini keşfetme yolculuğuna çıkar. Bu sırada onun yolu, becerikli ve ahlaksız bir avukat olan Duncan Wedderburn ile kesişir ve ikisi kıtalar arası çılgın bir maceraya atılır."

Emma Stone, Willem Dafoe ve Mark Ruffalo'nun rol aldığı filmin yönetmen koltuğuna Yorgos Lanthimos oturdu.