Haftanın vizyon filmleri Sinema salonlarında bu hafta beşi yerli, 8 film izleyiciyle buluşacak.

Hatıran Yeter Ömer Faruk Yardımcı'nın yönettiği "Hatıran Yeter", duyma ve konuşma engelli iki gencin, hayatın farklı engellerine çarpan aşkını odağına alıyor. Aytaç Şaşmaz ve Belçim Bilgin'in başrollerini paylaştığı filmde, ikiliye Sümeyye Aydoğan, Burak Sevinç, Ferit Aktuğ, Gözde Cığacı, Furkan Kalabalık, Çağdaş Onur Öztürk, Deniz Türkali ve Levent Özdilek eşlik ediyor. 1 | 8

Zaferin Rengi "Zaferin Rengi", Milli Mücadele'nin zaferle sonuçlanmasının arifesinde, işgal altındaki İstanbul'da, Harington Kupası'nda Birleşik Krallık işgal kuvvetleri karma futbol takımına karşı zafer elde eden Fenerbahçe'nin bu galibiyetini, istiklal mücadelesinde yer alan dönemin önemli isimleri eşliğinde beyaz perdeye yansıtacak. Abdullah Oğuz imzalı filmde, oyuncu Kubilay Aka, Fenerbahçe'nin kurucu üyesi ve efsane kaptanı Galip Bey'e hayat verirken, Yiğit Özşener Mustafa Kemal Paşa'yı, Birce Akalay ise Halide Edib Adıvar'ı canlandırıyor. Filmde ayrıca Nejat İşler, Gülper Özdemir, Timuçin Esen ve Gonca Vuslateri de rol aldı. 2 | 8

Bob Marley: One Love Reinaldo Marcus Green'in sinema perdesine taşıdığı belgesel film "Bob Marley: One Love", sevgi ve birlik mesajıyla nesillere ilham veren bir ikon olan Bob Marley'nin hayatını ve müziğini konu alıyor. Kingsley Ben-Adir'in ünlü müzisyen Bob Marley'e hayat verdiği filmde, James Norton, Lashana Lynch, Michael Gandolfini, Micheal Ward ve Anthony Welsh kamera karşısına geçti. 3 | 8