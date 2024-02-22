Haftanın vizyon filmleri Sinema salonlarında bu hafta ikisi yerli, 5 film vizyona girecek.

Hayatla Barış Taner Ölmez, Nazan Kesal, Bülent İnal, Gürkan Uygun, Biran Damla Yılmaz ve Sinan Tuzcu'nun rol aldığı "Hayatla Barış" izleyici ile buluşacak. Ekin Pandır'ın yönetmenliğini üstlendiği film, küçük yaşta talihsiz bir kaza yaşayan Barış Telli'nin, bu kazadan sonra verdiği yoğun mücadeleyle sadece Ampute Futbol Milli Takımının değil, ülke tarihinin en ilham veren sporcularından biri olmasını anlatıyor. 1 | 5

Erdal ile Ece Şahan Gökbakar'ın Seda Türkmen ile başrolünü paylaştığı yeni filmi "Erdal ile Ece" komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday. Togan Gökbakar'ın yönetmen koltuğunda oturduğu film, günümüz evlilik ilişkilerinde sıkça karşılaşılan acı tatlı çatışmaları ve bu sırada ortaya çıkan olayları mizahi bir dille ele alıyor. 2 | 5

İlgi Alanı ABD, Birleşik Krallık ve Polonya ortak yapımı dönem filmi "İlgi Alanı" , Auschwitz kampı komutanı Rudolf Höss ve eşi Hedwig'in, kampın yanındaki bir ev ve bahçede, aileleri için ideal bir yaşam kurması hikayesini merkezine alıyor. Sandra Hüller, Christian Friedel ve Ralph Herforth'un rol aldığı filmi Jonathan Glazer yönetti. 3 | 5