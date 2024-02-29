Haftanın vizyon filmleri Sinema salonlarında bu hafta ikisi yerli, 9 film vizyona girecek.

Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki Timothee Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Javier Bardem, Josh Brolin, Austin Butler, Florence Pugh, Dave Bautista, Christopher Walken, Stephen McKinley Henderson ve Lea Seydoux'u bir araya getiren "Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki" izleyici ile buluşacak. Denis Villeneuve yönetmenliğindeki yapım, macera, bilim kurgu ve aksiyon meraklılarının ilgisini çekmeyi amaçlıyor. Film, ailesini yok edenlere karşı intikam savaşı başlatan Paul Atreides'in hikayesini odağına alıyor. Ailesini hedef alan komploculara karşı intikam savaşı başlatan ve bu süreçte, Chani ve Fremen'lerle güçlerini birleştiren Atreides, zor bir seçimle karşı karşıya kalır. 1 | 7

Son Şarkı - Ahmet'in Türküsü Müzik dünyasının unutulmaz isimlerinden Ahmet Kaya'nın hikayesini işleyen "Son Şarkı-Ahmet'in Türküsü", sanatçının vatana dönüş hikayesini beyaz perdeye yansıtacak. Kaya'nın müzik kariyerinin yanı sıra toplum üzerindeki etkisine de değinilen filmde, "Kimler Ahmet Kaya'yı hedef aldı?", "Neden Ahmet Kaya?", "Ahmet Kaya Paris'te neler yaşadı?" gibi pek çok soru cevaplandırılıyor. Yönetmen koltuğunda Kudret Sabancı'nın oturduğu filmin başrollerinde Celil Nalçakan ile Ezgi Şenler yer alıyor. 2 | 7

Senden Başka Başrollerinde Sydney Sweeney ve Glen Powell'ın yer aldığı "Senden Başka", mükemmel başlayan bir ilk buluşmadan sonra birbirlerinden buz gibi soğuyan Bea ve Ben'in kendilerini beklenmedik bir şekilde Avustralya'da bir düğünde bulmalarını konu alıyor. Genç ikiliye Dermot Mulroney, Michelle Hurd, Alexandra Shipp ve Darren Barnet'in eşlik ettiği filmin yönetmen koltuğunda Will Gluck oturuyor. 3 | 7