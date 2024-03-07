Haftanın vizyon filmleri
Sinema salonlarında bu hafta üçü yerli, 10 film izleyiciyle buluşacak.
Geride Kalanlar
Yönetmen koltuğunda Alexander Payne'in oturduğu, 5 dalda Oscar adayı olan "Geride Kalanlar" filminde, Paul Giamatti, Dominic Sessa ve Da'Vine Joy Randolph başrolleri paylaştı.
Film, 1971'de ABD'nin prestijli yatılı liselerinden birinde, yılbaşı tatilini okulda birlikte geçirmek zorunda kalan huysuz öğretmen Paul, yas sürecindeki aşçı Mary ve ailevi problemlerini nasıl çözeceğini bilemeyen uçarı öğrenci Angus'ın hikayesini odağına alıyor.
Emanet
Mustafa Üstündağ, Tuvana Türkay, Turgay Tanülkü, Gürgen Öz ve Levent Sülün'ün başrollerini paylaştığı "Emanet", yerli aksiyon meraklılarının ilgisini çekmeye aday.
Ali İlhan'ın yönetmenliğini üstlendiği film, geçmişi sırlarla dolu bir oto tamircisi ile dağılmak üzere olan ailesinin, kendilerine ait olmayan bir emaneti korumak pahasına, her şeylerini kaybettikleri ama birbirlerini yeniden buldukları 24 saatlik süreci anlatıyor.
Hayatımız Roman
Savaş Sancak'ın yönettiği, Anıl Altan ve Aslı Bekiroğlu'nun başrollerinde oynadığı "Hayatımız Roman", polisten kaçarken bir tesadüf sonucu yolları Roman mahallesinde kesişen iki gencin başından geçen olaylar etrafında dönüyor.
Tetikçi
John Cena, Alison Brie, Alice Eve, Christian Slater ve Marton Csokas'ın oynadığı "Tetikçi", haftanın yabancı aksiyon filmi olarak beyaz perdedeki yerini alacak.
Pierre Morel'in yönetmenliğini yaptığı filmin konusu özetle şöyle:
"Özel kuvvetler askeri olan Mason, ordudan emekli olmuştur fakat sivil hayatın rutinini çok sıkıcı bulmaktadır. Tam bu dönemde bir Güney Amerika ülkesinin devlet başkanıyla röportaj yapmaya gidecek ünlü gazeteci Claire'in güvenliğini sağlaması teklif edilir. Fakat ikili röportaj için oradayken ülkede bir ayaklanma çıkar. Bir eski asker, bir gazeteci ve acımasız bir ülke lideri, hayatta kalmak ve karmaşayı sonlandırmak için güçlerini birleştirip zoraki bir ekip olur."