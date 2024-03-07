Haftanın vizyon filmleri

Ali İlhan'ın yönetmenliğini üstlendiği film, geçmişi sırlarla dolu bir oto tamircisi ile dağılmak üzere olan ailesinin, kendilerine ait olmayan bir emaneti korumak pahasına, her şeylerini kaybettikleri ama birbirlerini yeniden buldukları 24 saatlik süreci anlatıyor.

Tetikçi

John Cena, Alison Brie, Alice Eve, Christian Slater ve Marton Csokas'ın oynadığı "Tetikçi", haftanın yabancı aksiyon filmi olarak beyaz perdedeki yerini alacak.

Pierre Morel'in yönetmenliğini yaptığı filmin konusu özetle şöyle:

"Özel kuvvetler askeri olan Mason, ordudan emekli olmuştur fakat sivil hayatın rutinini çok sıkıcı bulmaktadır. Tam bu dönemde bir Güney Amerika ülkesinin devlet başkanıyla röportaj yapmaya gidecek ünlü gazeteci Claire'in güvenliğini sağlaması teklif edilir. Fakat ikili röportaj için oradayken ülkede bir ayaklanma çıkar. Bir eski asker, bir gazeteci ve acımasız bir ülke lideri, hayatta kalmak ve karmaşayı sonlandırmak için güçlerini birleştirip zoraki bir ekip olur."