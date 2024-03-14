Haftanın vizyon filmleri

Adaletin Eli

Yüzüklerin Efendisi"Karayip Korsanları" ve "Yüzüklerin Efendisi" üçlemesi gibi filmlerde rol alan ünlü oyuncu Orlando Bloom'un başrolünde yer aldığı "Adaletin Eli", aksiyon ve gerilim sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor

Yönetmenliğini Eshom ve Ian Nelms kardeşlerin üstlendiği yapımda Orlando Bloom'a Andie MacDowell, Garrett Dillahunt, Scott Haze, Chapel Oaks, Brian Geraghty ve Mo McRae eşlik etti.

Film, yakın zamanda yetim kalan yeğenine bakarak dürüst ve sakin bir hayat yaşamaya çalışan Cash'in, kasabayı yöneten sadist kadın gangster Big Cat'in yeniden kendisi için çalışmaya zorlamasıyla başlayan mücadelesini konu alıyor.