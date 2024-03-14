Haftanın vizyon filmleri
Sinema salonlarında bu hafta 8'i yerli, 11 film izleyiciyle buluşacak.
Adaletin Eli
Yüzüklerin Efendisi"Karayip Korsanları" ve "Yüzüklerin Efendisi" üçlemesi gibi filmlerde rol alan ünlü oyuncu Orlando Bloom'un başrolünde yer aldığı "Adaletin Eli", aksiyon ve gerilim sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor
Yönetmenliğini Eshom ve Ian Nelms kardeşlerin üstlendiği yapımda Orlando Bloom'a Andie MacDowell, Garrett Dillahunt, Scott Haze, Chapel Oaks, Brian Geraghty ve Mo McRae eşlik etti.
Film, yakın zamanda yetim kalan yeğenine bakarak dürüst ve sakin bir hayat yaşamaya çalışan Cash'in, kasabayı yöneten sadist kadın gangster Big Cat'in yeniden kendisi için çalışmaya zorlamasıyla başlayan mücadelesini konu alıyor.
Nisan
İbrahim Bülbül'ün yönetmenliğini üstlendiği Erhan Ufak, Canan Nezirova ve Reşhat Kesemenli'nin oynadığı "Nisan", kapısının önünde yavru köpek bulduktan sonra hayatı değişen bir adamın hikayesini konu alıyor.
Neandria
Reha Erdem'in yönetmen koltuğundu oturduğu "Neandria", antik bir kentin yakınlarındaki yoksul bir köyde, annesiyle yaşayan ve atletizm yarışlarına hazırlanan Suna adlı genç kadını odağına alıyor.
Mükemmel Aile
Güven Kıraç, Didem Balçın, Algı Eke ve Şahin Irmak'ın başrollerini paylaştığı "Mükemmel Aile" yerli komedi meraklılarını sinema salonlarına çekmeyi amaçlıyor.
Film, kendi dünyasında yaşayan bir ailenin, yıllardır kendilerinden uzakta yaşayan kızlarının doğum yapacağını öğrendikleri video ile İstanbul'dan Antalya'ya yola çıkmaları ve sonrasında yaşanan olayları ele alıyor.