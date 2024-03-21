Haftanın vizyon filmleri
Sinema salonlarında bu hafta altısı yerli, 13 film vizyona girecek.
Demir Pençe
Sean Durkin'in senaryosunu yazıp, yönetmenliğini üstlendiği "Demir Pençe" filminde, başrolleri Zac Efron, Jeremy Allen White ve Harris Dickinson paylaştı.
1980'lerin başında profesyonel güreşin yoğun rekabet dünyasında bir iz bırakan Von Erich kardeşlerin hikayesini işleyen yapımda, başarılı güreşçi Fritz Von Erich'in, oğullarının da kendisi gibi başarılı olması için despot bir biçimde, zalimce yöntemler uygulaması anlatılıyor. Kardeşler, koçları olan babalarının gölgesinde sporda zirveye tırmanırlarken, tüm aile bir yandan çalkantılı olaylar yaşarken, diğer yandan güçlüklere göğüs germek zorunda kalır.
Eflatun
Kerem Bursin, İrem Helvacıoğlu ve Nazan Diper’in başrolleri paylaştığı "Eflatun", bir adamın sesine aşık olan görme engelli bir kadının hikayesini konu ediniyor.
Cüneyt Karakuş'un senaryosunu yazıp yönettiği filmin konusu özetle şöyle:
"Beş yaşındayken görme yetisini kaybeden Eflatun, babasının öğrettiği ses ve gölge oyunları ile hayata tutunur. Babasından kalma saat tamircisinde çalışarak geçimini sağlayan Eflatun, kendisine gerçek ile hayalin birbirine geçtiği bir dünya kurar. Onun hayatı, yağmurlu bir günde kendisine şemsiye emanet eden bir adamın sesine aşık olmasıyla başka bir hal alır."
Ölümcül Sır
Aksiyon ve gerilim tutkunlarının ilgisini çekmeye aday "Ölümcül Sır", emekliliğini bir kenara bırakıp işinin başına dönmek zorunda kalan bir CIA ajanının hayatını merkezine alıyor.
Aaron Eckhart, Nina Dobrev ve Clifton Collins'in başrollerini paylaştığı filmin yönetmen koltuğunda Renny Harlin oturuyor.
Sevmek Yüzünden
Ahmet Kapucu'nun yönettiği "Sevmek Yüzünden", beklenmedik bir anda geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalan ve bu süreçte hemcinsi için mücadele eden güçlü bir kadının hikayesini ele alıyor.
Ayça Ayşin Turan ve Serhat Teoman'ın başrollerini paylaştığı filmde Turan, beyaz atlı prens hikayelerinden bıkıp, kendi hayatına yön vermeye çalışan bir kadını canlandırırken, Teoman ise yaşadığı kaybın ardından kendi kabuğuna çekilen bir genci canlandırıyor.