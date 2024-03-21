Haftanın vizyon filmleri

Sevmek Yüzünden

Ahmet Kapucu'nun yönettiği "Sevmek Yüzünden", beklenmedik bir anda geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalan ve bu süreçte hemcinsi için mücadele eden güçlü bir kadının hikayesini ele alıyor.

Ayça Ayşin Turan ve Serhat Teoman'ın başrollerini paylaştığı filmde Turan, beyaz atlı prens hikayelerinden bıkıp, kendi hayatına yön vermeye çalışan bir kadını canlandırırken, Teoman ise yaşadığı kaybın ardından kendi kabuğuna çekilen bir genci canlandırıyor.