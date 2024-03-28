Haftanın vizyon filmleri

Hayalet Avcıları: Ürperti

Gil Kenan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu, Mckenna Grace, Paul Rudd ve Carrie Coon'un rol aldığı "Hayalet Avcıları: Ürperti", aksiyon ve komedi karışımı bir hikayeyi beyaz perdeye taşıyacak.

Orijinal Hayalet Avcıları ekibinin de dahil olduğu film, kadim şeytani bir gücün, hapsolduğu yerden kurtulmasıyla yeryüzünü dondurmasını ve Hayalet Avcıları ekibinin bu tehlikeye karşı mücadelesini anlatıyor.