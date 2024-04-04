Haftanın vizyon filmleri

Godzilla ve Kong: Yeni İmparatorluk

Haftanın bir diğer aksiyon ve macera filmi "Godzilla ve Kong: Yeni İmparatorluk", insanlık tarafından yeni keşfedilen mistik yeraltı dünyasının iki devi Kong ve Godzilla'nın, bu kez hem insanlığın hem de kendilerinin varlığını tehdit eden bir tehlikeye karşı birleşmelerini anlatıyor.

Adam Wingard'ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmin başrollerinde Rebecca Hall, Brian Tyree Henry ve Dan Stevens rol aldı.