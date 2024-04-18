Haftanın vizyon filmleri
Sinema salonlarında bu hafta beşi yerli, 12 film vizyona girecek.
İç Savaş
Alex Garland'ın yönettiği, Kirsten Dunst, Cailee Spaeny ve Wagner Moura'nın rol aldığı "İç Savaş", aksiyon meraklılarının ilgisini çekmeye aday olacak.
Amerika Birleşik Devletleri'nin 19 eyaletinin birlikten ayrılması sonrası çöküşün eşiğine gelmesini konu edinen filmde, iç savaş sırasında görev yapan bir grup gazetecinin hikayesi anlatılıyor.
Arap Kadri
Ahmet Mümtaz Taylan, Necip Memili, Zeynep Çamcı, Yalçın Hafızoğlu, Melis İşiten, Birgül Ulusoy, Taner Turan, Cem Zeynel Kılıç, Hira Koyuncuoğlu ve Eda Özel'in rol aldığı "Arap Kadri", yerli komedi sevenleri sinema salonlarına çekmeyi amaçlıyor.
Emre Kavuk'un yönetmen koltuğunda oturduğu film, ünlü mizah dergisi Gırgır'ın usta karikatüristlerinden Tekin Aral'ın yarattığı Arap Kadri ve Tarzan karakterlerinin hikayesini odağına alıyor.
Aşk Filmi
Deniz Denizciler'in senaryosunu yazıp yönettiği "Aşk Filmi", film çekimi için gittiği görüşmelerde hayatını değiştirecek şeyler yaşayan genç bir kadının başından geçen olayları işliyor. Filmde oynayan isimler arasında Cemre Baysel, İlhan Şen, Onur Büyüktopçu ve Erkan Petekkaya da yer aldı.
Kimsesiz
Dram ve komedi karışımı "Kimsesiz", şarkıcı olmak için İstanbul'a gelen bir adamın bu yolda geçtiği engebeli yolları anlatıyor. Rıdvan Ahmet'in yönetip senaryosunu kaleme aldığı filmde Şehnaz Dilan, Nezir Yıldırım ve Recep Bülbülses oynadı.