Haftanın vizyon filmleri

Kimsesiz

Dram ve komedi karışımı "Kimsesiz", şarkıcı olmak için İstanbul'a gelen bir adamın bu yolda geçtiği engebeli yolları anlatıyor. Rıdvan Ahmet'in yönetip senaryosunu kaleme aldığı filmde Şehnaz Dilan, Nezir Yıldırım ve Recep Bülbülses oynadı.