Haftanın vizyon filmleri
Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 9 film vizyona girecek.
Dublör
Bu hafta aksiyon sahneleriyle öne çıkan, Ryan Gosling ve Emily Blunt'un başrollerini paylaştığı "Dublör" filmi izleyici ile buluşacak.
"John Wick", "Deadpool 2" ve "Bullet Train" filmlerine imza atan David Leitch'in yeni filmi olan yapım, dublörlüğe geri dönen ve bir yandan kayıp yıldızı aramaya koyulan Colt Seavers'ın hikayesini anlatıyor.
Filmde Ryan Gosling ve Emily Blunt'a Aaron Taylor-Johnson, Hannah Waddingham, Stephanie Hsu ve Teresa Palmer eşlik ediyor.
Boy Kills World
Haftanın bir diğer aksiyon filmi "Boy Kills World", canlı bir hayal gücü olan sağır ve dilsiz bir çocuğun hikayesini beyaz perdeye taşıyacak.
Bill Skarsgard, Famke Janssen ile Jessica Rothe'nin rol aldığı ABD, Almanya ve Güney Afrika ortak yapımı filmin yönetmen koltuğunda Moritz Mohr oturuyor.
Siyah Çay
"Siyah Çay" filmi, düğün gününde "hayır" dedikten sonra Fildişi Sahili'nden ayrılıp Çin'in Guangzhou kentinde yeni bir hayata başlayan genç bir kadının hikayesini anlatıyor.
Nina Melo, Han Chang ve Wu Ke-Xi'nin oynadığı Fransa-Lüksemburg-Tayvan ortak yapımındaki filmi Abderrahmane Sissako yönetti.
Rekabet
Luca Guadagnino yönetmenliğinde vizyona giren "Rekabet", tenisi bırakmak zorunda kalınca koçluk kariyerine başlayan ve bu süreçte kendisini bir aşk üçgeninin içinde bulan genç bir kadının hikayesine odaklanıyor.
İki Emmy Ödülü ve bir Altın Küre Ödülü sahibi Zendaya'nın başrolünde oynadığı filmde genç oyuncuya Josh O'Connor ve Mike Faist eşlik ediyor.