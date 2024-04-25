Haftanın vizyon filmleri

Dublör

Bu hafta aksiyon sahneleriyle öne çıkan, Ryan Gosling ve Emily Blunt'un başrollerini paylaştığı "Dublör" filmi izleyici ile buluşacak.

"John Wick", "Deadpool 2" ve "Bullet Train" filmlerine imza atan David Leitch'in yeni filmi olan yapım, dublörlüğe geri dönen ve bir yandan kayıp yıldızı aramaya koyulan Colt Seavers'ın hikayesini anlatıyor.

Filmde Ryan Gosling ve Emily Blunt'a Aaron Taylor-Johnson, Hannah Waddingham, Stephanie Hsu ve Teresa Palmer eşlik ediyor.