Haftanın vizyon filmleri
Sinema salonlarında bu hafta 10'u yerli olmak üzere 14 film vizyona girecek.
Back to Black
Marisa Abela, Jack O'Connell ve Eddie Marsan'ın rol aldığı "Back to Black", 27 yaşında hayata veda eden İngiliz caz ve soul müzik ikonu, Grammy ödüllü şarkıcı Amy Winehouse'un hayat hikayesini Sam Taylor-Johnson yönetmenliğinde beyaz perdeye taşıyacak.
Winehouse'un hayatının bilinmeyenlerinin anlatıldığı yapımda, ünlü şarkıcının şöhret basamaklarını çıkışına ve çığır açan stüdyo albümü Back to Black'in yayınlanışına kadar hayatının birçok dönüm noktasına odaklanıyor.
Şahsi Meselemiz Merkez Üssü Hatay
Gürsel Ateş'in yönetmenliğini üstendiği, Bülent Durgun, İskender Bağcılar ve Emre Özmen'in rol aldığı "Şahsi Meselemiz Merkez Üssü Hatay", 6 Şubat 2023 depreminde yaşanan bir dramı beyaz perdeye taşıyacak.
Film, öğretmen Baran'ın evlilik yıl dönümü olan 6 Şubat'ta meydana gelen depremde hayatını kaybetmesini ve Baran'ın babasının Atatürk'ün "şahsi meselemiz" dediği Hatay'ı terk etmemesini konu ediyor.
Üç Günlük Dünya
Caner Erzincan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu "Üç Günlük Dünya", İstanbul'un arka mahallelerinden birinde tekel sahibi olan bir adamın, geçim sıkıntısına düşünce, arkadaşlarıyla kendi içkisini üretmesi ve sonrasında başından geçen olayları işliyor.
Komedi türündeki filmin başrollerini Bülent Emrah Parlak, Erkan Petekkaya, Erkan Çelik, Batuhan Sert, Ayhan Taş, Begüm Öner, Bülent Çolak, Burcu Gönder Parlak, Yılmaz Gruda ve Sıla Korkmaz paylaştı.
Bakkal Amca: Mahmut Tuncer
Bilal Kalyoncu'nun yönettiği "Bakkal Amca: Mahmut Tuncer", biyografi filmi çekerek işlerini yoluna koymayı planlayan bir yönetmenin hikayesini odağına alıyor.
Komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday filmin başrollerinde Mahmut Tuncer, Necmi Yapıcı ve Mehmet Ali Kaptanlar oynuyor.