Haftanın vizyon filmleri

Back to Black

Marisa Abela, Jack O'Connell ve Eddie Marsan'ın rol aldığı "Back to Black", 27 yaşında hayata veda eden İngiliz caz ve soul müzik ikonu, Grammy ödüllü şarkıcı Amy Winehouse'un hayat hikayesini Sam Taylor-Johnson yönetmenliğinde beyaz perdeye taşıyacak.

Winehouse'un hayatının bilinmeyenlerinin anlatıldığı yapımda, ünlü şarkıcının şöhret basamaklarını çıkışına ve çığır açan stüdyo albümü Back to Black'in yayınlanışına kadar hayatının birçok dönüm noktasına odaklanıyor.