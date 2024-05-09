Haftanın vizyon filmleri
Sinema salonlarında bu hafta komediden korkuya, bilim kurgudan animasyona 9 yapım izleyiciyle buluşacak.
Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık
Aksiyon ve macera sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefleyen "Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık" filminin yönetmen koltuğunda "The Maze Runner" filmlerine imza atan Wes Ball oturuyor.
"War for the Planet of the Apes" ile tamamlanan son üçlemenin yaklaşık 300 yıl sonrasında geçen yapım, üçlemenin doğrudan devamı olmasa da maymunların hüküm sürdüğü insanların ise gölgede yaşadığı bir evrende geçiyor.
Çingene Kızı Zeugma
Romantik komedi filmi "Çingene Kızı Zeugma", müzeye getirilen değerli bir eserin çalınmasıyla yaşananları anlatıyor. Kamil Çetin'in yönettiği filmde, İnan Ulaş Torun, Aysel Nazim ve Altan Erkekli rol alıyor.
Filmin konusu kısaca şöyle:
"ABD'den Gaziantep'teki Zeugma müzesine getirilen Çingene Kızı mozaiğini herkes heyecanla beklemektedir. Mozaikle ilgili Barbaros ve adamları da müze müdürü Esra ile güvenlik görevlisi Zeki kadar heyecanlıdır. Mozaik bir anda ortadan kaybolunca herkes birbirinden şüphelenmeye başlar. Peki mozaiği kim çalmıştır?"
Beyaz Eşya
Hakan Eser'in yönetmenliğini üstlendiği komedi filmi "Beyaz Eşya", iki buzdolabı yüzünden kendilerini türlü dertler içinde bulan iki ailenin hikayesini anlatıyor. Filmin oyuncu kadrosunda Özge Yağız, Burak Sevinç ve Ferit Aktuğ yer alıyor.
Görücü
Türkiye ve Azerbaycan ortak yapımı "Görücü", evlilik vesilesiyle bir araya gelen Türkiyeli ve Azerbaycanlı iki ailenin birbirine söylediği yalanlar sonucu gelişen olayları izleyicinin beğenisine sunuyor.