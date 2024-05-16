Haftanın vizyon filmleri
Sinema salonlarında bu hafta komediden korkuya, bilim kurgudan animasyona 11 yapım izleyiciyle buluşacak.
Üç Silahşörler: D'Artagnan
Aksiyon ve macera sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefleyen "Üç Silahşörler: D'Artagnan" filminin yönetmen koltuğunda Martin Bourboulon oturuyor.
Oyuncu kadrosunda François Civil, Vincent Cassel ve Romain Duris'in yer aldığı yapım, bir kadını kaçırılmaktan kurtarmaya çalışan cesur genç D'Artagnan'ın macerasını konu ediniyor.
Dünya Malı-Eksi Bir
Uygur Akkaya'nın yönettiği "Dünya Malı-Eksi Bir", Barnabas İncili'ni çalmayı planlayan Haluk'un maceralarını ele alıyor.
Berk Hakman, Erkan Köse ve Asena Tuğal'ın başrolleri paylaştığı macera ve komedi türündeki filmin müziklerini Alper Atakan ve Hande Yener yaptı.
Yurt
Dram türündeki "Yurt", 14 yaşındaki lise hazırlık öğrencisi Ahmet'in yaşadıklarına odaklanıyor. Doğa Karakaş, Tansu Biçer, Can Bartu Aslan ve Ozan Çelik'in başrolünde yer aldığı yapımın yönetmenliğini Nehir Tuna üstlendi.
Türkiye, Almanya ve Fransa ortak yapımı film, 1990'lı yılların sonunda Türkiye'de siyasi kutuplaşma atmosferinde geçiyor.
Eclipse
İpek Kent ve Efe Öztezdoğan'ın yönetmeni olduğu "Eclipse", belgesel ve spor sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor.
Film, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmaya hak kazandığı halde Covid-19 salgını sebebiyle Tokyo'ya gidemeyen beş jimnastikçinin hikayesini anlatıyor.