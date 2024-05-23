Haftanın vizyon filmleri
Sinema salonlarında bu hafta komediden korkuya, bilim kurgudan animasyona 8 yapım izleyiciyle buluşacak.
Furiosa: Bir Mad Max Destanı
Aksiyon meraklılarını sinema salonlarına çekmeyi hedefleyen "Furiosa: Bir Mad Max Destanı" filminin yönetmen koltuğunda George Miller oturuyor.
Başrollerinde Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth ve Tom Burke'ün yer aldığı film, Mad Max serisinin 2015 yapımı filmi "Fury Road"da yer alan Furiosa karakterinin kökenlerini ve nasıl güçlü bir savaşçıya dönüştüğünü anlatıyor.
Karganın Uykusu
Tunahan Kurt imzalı "Karganın Uykusu" filminde Ahmet Ağgün, Alperen Aktaş ve Engin Yüksel başrolleri paylaştı.
Dram türündeki film, işlev görmeyen bir maden aktarım tesisinde müdür olarak çalışan Nasip'in, çocukluğundan beri yaşadığı uyurgezerlik sorunu ile baş etmeye çalışmasını ele alıyor.
Yapay Sevgilim
Bilim kurgu türünde, Casper Christensen'ın Anthony Hines ile yönettiği "Yapay Sevgilim" filmi dikkati çekiyor.
Başrollerini Shailene Woodley, Jack Whitehall ve Paul Rust'ın paylaştığı filmde, Charles ile Elaine'in birlik olup kendi robot ikizlerinin peşine düşmek zorunda kalınca, gerçek aşkı öğrenmeleri işleniyor.
Keçigiller
Haftanın tek animasyon filmi "Keçigiller", Kianoush Dalvand ve Farzad Dalvand imzasını taşıyor.
Müziklerini Mark Willott'un üstlendiği film, üç genç keçinin toplumlarında bir ateşkesi korumak için cesurca giriştikleri macerayı konu ediyor.