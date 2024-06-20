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Haftanın vizyon filmleri

Sinema salonlarında bu hafta 1 yerli 2 yabancı yapım izleyiciyle buluşacak.

Haftanın vizyon filmleri - Sayfa 1

Sayara: İntikam Meleği

Duygu Kocabıyık, Emre Kızılırmak ve Özgül Koşar'un başrolde oynadığı "Sayara: İntikam Meleği" filmi, haftanın tek yerli yapımı olarak öne çıkıyor.

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Haftanın vizyon filmleri - Sayfa 2

Yönetmenliğini Can Evrenol'un üstlendiği film, Türkmenistanlı sessiz bir spor salonu temizlikçisi olan Sayara'nın, kız kardeşinin kontrolden çıkan bir arkadaş grubu tarafından öldürülmesinin ardından başlayan intikam hikayesini konu ediyor.

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Haftanın vizyon filmleri - Sayfa 3

Motorcular

Vizyona girecek yabancı filmlerin başında ise Austin Butler, Jodie Comer ve Tom Hardy'nin oynadığı "Motorcular" filmi geliyor.

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Haftanın vizyon filmleri - Sayfa 4

Jeff Nichols'un yönetmen koltuğunda oturduğu film, orta batılı bir motosiklet kulübü olan Vandals'ın yükselişini konu alıyor.

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