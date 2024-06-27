Bu hafta hangi filmler vizyona girecek?
Sinema salonlarında bu hafta komediden korkuya, bilim kurgudan animasyona, altısı yerli, 10 yapım izleyiciyle buluşacak.
Sessiz Bir Yer: Birinci Gün
Yönetmenliğini Michael Sarnoski'nin üstlendiği korku, bilim kurgu ve dram türündeki "Sessiz Bir Yer: Birinci Gün" filmi, "Sessiz Bir Yer" serisinin hikayesinin başlangıç noktasına odaklanıyor.
Filmin başrollerini Lupita Nyong'o, Joseph Quinn ve Alex Wolff paylaşıyor.
Yüzyıl İleri
Macera ve bilim kurgu türündeki "Yüzyıl İleri" filmi, bugünün Moskova'sında yaşayan Kolya ile kendisinden yüz yıl ileride yaşayan Alisa'nın maceralarını takip ediyor.
Yönetmen koltuğunda Aleksandr Andryushchenko'nun oturduğu filmde Darya Vereshchagina, Matvey Astrakhantsev ve Yura Borisov başrol oynuyor.
Şeyda
İran yapımı dram filmi "Şeyda", İranlı bir kadının 6 yaşındaki kızıyla Avustralya'ya iltica edip, burada kadın sığınma evine yerleşmesini işliyor.
Noora Niasari'nin yazıp, yönettiği filmde ana karakter Şeyda'yı Zar Amir Ebrahimi canlandırıyor.
Yakamoz
Ali Kerem Gülermen'in yönettiği tarihi dram filmi "Yakamoz", 1924'te Kavalalı Balıkçı İsmail Reis ve ailesinin, Türkiye-Yunanistan nüfus mübadelesi sebebiyle İç Anadolu'da bir kasabaya göç etmek zorunda kalmasını konu ediyor.
Filmde Yetkin Dikinciler, Engin Alkan ve Nur Gürkan rol alıyor.