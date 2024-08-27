Hangi Türk boyundan geliyorsunuz? İşte il il bağlı olduğunuz Türk boyları (TÜM LİSTE)

Tarihte birçok sınavdan başarıyla geçen bu büyük devlerin bıraktığı miraslar ise günümüzde halen korunmaktadır. Şimdi ülkemizdeki 81 ilde dünyaya gelen vatandaşlarımız ise geçmişin izlerini taşıyan bu topraklarda hangi boyun mensubunu olduğunu araştırıyor. Peki siz hangi Türk boyundansınız? İşte şehir şehir o listenin tamamı: