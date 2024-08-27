Hangi Türk boyundan geliyorsunuz? İşte il il bağlı olduğunuz Türk boyları (TÜM LİSTE)
Türkiye’nin 81 ilinde doğanların hangi Türk boyundan olduğunu ortaya koyan araştırma tamamlandı. İşte şehir şehir bağlı olduğunuz Türk boylarının tam listesi…
Tarihe adını altın harflerle yazdırmış olan Türkler toplamda 16 büyük devlet kurmuştur. Bunlardan sonuncusu ise Türkiye Cumhuriyeti Devleti’dir. Büyük Hun İmparatorluğu ile başlayan bu kutlu serüven Türkiye Cumhuriyeti ile devam etmektedir.
Tarihte birçok sınavdan başarıyla geçen bu büyük devlerin bıraktığı miraslar ise günümüzde halen korunmaktadır. Şimdi ülkemizdeki 81 ilde dünyaya gelen vatandaşlarımız ise geçmişin izlerini taşıyan bu topraklarda hangi boyun mensubunu olduğunu araştırıyor. Peki siz hangi Türk boyundansınız? İşte şehir şehir o listenin tamamı:
yenisafak.com sitesinde yer alan bilgiye göre Türk boylarının illere göre dağılımı şöyle:
1-KAYI Kayıhan
Afyon-Emirdağ Karaçavuş(Kürtler kayı) - Amasya Kayı (Balakayı) - Ankara-Yenimahalle-Kazan Yenikayı (Zirkayı ) - Ankara-Yenimahalle-Yenikent Kayı - Ankara-Güdül Kayısopran - Bolu-Gerede Kayı - Burdur-Çeltikçi Demirli ( Kayı ) - Burdur-Ağlasun-Karaaliler Kayıçivi - Çankırı-Kargın Gölezkayı - Çankırı-Eldivan Hisarcıkkayı - " " Kayı - Çankırı-Ilgaz-Belören Kayılar (Kayıbekir) - Çankırı-Orta Kayıören - Çankırı-Orta Çaparkayı - Çankırı-Şabanözü Kayı - Çorum-Merkez Kayı - Çorum-İskilip Kayı - Çorum-Mecitözü Kayhan (Kayhanköy ) - Denizli-Merkez Kayı (Selmik) - Diyarbakır-Bismil-Yukarısalat Kayı (Yukarışingirik) - Diyarbakır-Dicle
Kayı - Erzincan-Refaiye-Akarsu Kayı - Eskişehir-Çifteler Kayı - Eskişehir-Mihalıççık Kayhan( Kayıhan) - Giresun-Bulancak Kayı - Isparta (Merkez) Kayı - Kastamonu-Kuzkaya Kurtkayı (Merzuklar) - " " Kayıköy - Kastamonu-Daday Aşağıkayı - Kastamonu-Tosya Yukarıkayı - " " Kayıcılar - Konya-Bozkır-Belören Kayı - Kütahya-Emet Kayı - Kütahya-Tavşanlı Kayı - Nevşehir-Hacıbektaş Kayı - Niğde-Bor Kayı ( Hedil ) - Mardin-İdil-Haberli Kayı - Sivas-Suşehri-Akıncılar Kayı - Tekirdağ ( Merkez )