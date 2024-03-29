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  4. Hatay'da bir evin bahçesinde lahit bulundu

Hatay'da bir evin bahçesinde lahit bulundu

Hatay'ın Defne ilçesinde, bir kişinin evinin bahçesinde bulunan lahit, incelenmek üzere Hatay Müze Müdürlüğüne götürüldü.

Hatay'da bir evin bahçesinde lahit bulundu - Sayfa 1

Yeşilpınar Mahallesi'nde, Fevzi M'ye ait evin bahçesinde ekiplerce yapılan elektrik altyapısı çalışması sırasında lahit bulundu.

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Hatay'da bir evin bahçesinde lahit bulundu - Sayfa 2

Ev sahibi, durumu jandarmaya bildirdi.

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Hatay'da bir evin bahçesinde lahit bulundu - Sayfa 3

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinesinde bahçede yapılan çalışmayla lahit bulunduğu yerden kontrollü şekilde çıkarıldı.

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Hatay'da bir evin bahçesinde lahit bulundu - Sayfa 4

Üzerinde mitolojik figürler bulunan lahit, Hatay Müze Müdürlüğüne götürüldü.

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