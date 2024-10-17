Heyecan veren keşif: 2 bin yıllık 13 satırlık sporcu yazıtı bulundu
Mersin'in önemli kültür turizm noktalarından Anemurium Antik Kenti'nde kazı çalışmalarına her yıl düzenli olarak aralıksız bir şekilde sürdüren ekipler, 2024 yılındaki kazılarda Liman Hamamı'nda ilk defa 2 bin yıl öncesine ait olduğu değerlendirilen dönemin bir güreş sporcusunu onurlandıran 13 satırdan oluşan bir yazıt buldu.
Anamur ilçesinde Akdeniz kenarında yaklaşık 600 dönümlük bir arazide yer alan Anemurium Antik Kenti'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Konya Selçuk Üniversitesi adına Kazı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tekocak başkanlığında birçok disiplin ve üniversitelerden akademisyen ile öğrencilerden oluşan ekip tarafından kazı, araştırma ve restorasyon çalışmaları yıl boyunca aralıksız sürüyor.
Tarihi dokusu ile 2 bin yıl öncesine ait birçok iz barındıran kentte ekipleri heyecanlandıran yeni keşifler de yaşanmaya devam ediyor.
Geçen yıl Roma Dönemi'ne ait giyimli bir kadın heykeli bulunan antik kentin Liman Hamamı'nda yine heyecan verici bir buluntu ortaya çıkarıldı.
Kazı ekibi, 120 santim yüksekliğinde 50 santim genişliğinde 13 satırdan oluşan bir sporcu onurlandırma yazıtına ulaştı.