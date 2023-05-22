İklim aktivistlerinden Roma'da boyalı eylem İklim aktivistleri, İtalya'nın başkenti Roma'daki dünyaca ünlü tarihi Trevi Çeşmesi'ne kömür bazlı siyah renkte bir sıvı dökerek protesto eylemi yaptı.

İtalyan mimar Nicola Salvi tarafından 18. yüzyılda yapılan ve o dönemden bu yana Roma’nın en turistik noktalarından biri olan dünyaca ünlü Trevi Çeşmesi, iklim aktivistlerinin eylemine sahne oldu. 1 | 8

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, bir grup iklim aktivisti, pazar sabahı tarihi çeşmenin havuzuna girerek kömür bazlı siyah bir sıvı döktü ve "Biz kömür istemiyoruz" yazılı pankart açtı. Göstericiler, "Ülkemiz (kömürden) ölüyor" diye slogan attı. 2 | 8

"Aşk Çeşmesi" olarak da bilinen çeşmeyi ziyarete gelen turistler de iklim aktivistlerinin eylemine tepki gösterirken, güvenlik güçleri göstericileri havuzdan çıkartmak için müdahale etti. Eylemin ardından çeşmenin havuzunda temizlik çalışmaları başlatıldı. 3 | 8