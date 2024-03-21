İletişim Yayınları'ndan 11 yeni kitap okuyucuyla buluştu
Tarihten sosyolojiye, Çağdaş Türkiye Edebiyatı’ndan politikaya, kadın ve toplumsal cinsiyet çalışmalarından kentleşmeye bu ay 11 yeni kitap İletişim Yayınları tarafından raflardaki yerini alacak
İletişim Yayınları'nın bu ay bastığı 11 yeni kitap raflardaki yerini alacak.
Küçük Prens - Antoine de Saint-Exupéry (Çev. Can Belge)
Bütün dünyada en çok okunan edebiyat eserleri arasında yer alan Küçük Prens, hem çocuklar hem de yetişkinler için bir başucu kitabı.
Kiske Kuşunun Peşinde-Katamizeler (1835-1981) - Oktay Özel
Kiske Kuşunun Peşinde, 93 Harbi’nin ardından 1878 ile 1882 yılları arasında Batum’dan yola çıkıp Ordu’ya göçen, üç kuşak boyunca kaostan düzen ve refah çıkarmaya çalışan Çürüksulu bir Gürcü muhacir ailesinin hikâyesini anlatıyor. Katamize/Özel ailesinin o tarihten bugüne uzanan yüz elli yıllık geçmişini. Ordu şehriyle yakın kırsalı arasında her kuşakta yeniden hareketlenen, bozulan ve tekrar kurulan hayatlar…
Sanayisizleşme, Konut Siyaseti, Orta Sınıf - Funda Sönmez Öğütle
Funda Sönmez Öğütle, neoliberalizm deyip geçilen pratiğin kentleri nasıl değiştirdiğini ve kentler üzerinden hayatı nasıl dönüştürdüğünü, titiz bir bakışla inceliyor. Kentler, nasıl bizzat kültürel sermaye ve beğeninin nesnesi haline geldiler? “İyi yaşam arzusu”, nasıl konut ve inşaat “rüyalarına” bağlandı; orta sınıf “ideali” nasıl kabul gördü? Toplumsal gruplar, kâh kendi benzerleriyle aynı mekânda bir arada yaşamaya yönelerek, kâh dahil olmak istedikleri gruplara-sınıflara mekânsal olarak yakınlaşmayı özleyerek nasıl ayrıştılar?
Sosyalist Feminizm-Yeni Bir Yaklaşım - Frieda Afary (Çev. Gül Varlı Karaarslan)
Frieda Afary, Hegel’den Butler’a çok geniş bir düşünce hazinesinden yararlanarak günümüzün meselelerini, otoriter sağ popülizmi, kadın düşmanlığını, homofobiyi, ırkçılığı birlikte ele alabilecek bir sosyalist feminizmin ana hatlarını çiziyor. Bugün içinde yaşadığımız felaketlerin kapitalizmin egemen kıldığı yabancılaşmış emek olgusuyla bağlantılarını kuruyor ve nesnel ile öznel arasındaki mesafeyi kapatıyor.