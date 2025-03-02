İlk sırayı kimse tahmin edemedi! En zengin oyuncular açıklandı: Listede sadece 3 kadın var

Hollywood yıldızları yalnızca rol aldıkları filmler ve performanslarıyla değil, kazançlarıyla da gündeme geliyor. Forbes dergisi 2024 yılının en çok kazanan oyuncularını açıkladı. Yer aldığı filmler sayesinde servetini ikiye katlayan Amerikallı oyuncu, listenin zirvesine yerleşmeyi başardı.

İşte Hollywood'un en çok kazanan 20 ismi...