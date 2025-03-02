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  4. İlk sırayı kimse tahmin edemedi! En zengin oyuncular açıklandı: Listede sadece 3 kadın var

İlk sırayı kimse tahmin edemedi! En zengin oyuncular açıklandı: Listede sadece 3 kadın var

Amerikan iş dünyası dergisi Forbes, en zengin Hollywood yıldızlarını araştırdı. Listeye sadece 3 kadın oyuncu girerken, ilk sıradaki ismin serveti dudak uçuklattı.

İlk sırayı kimse tahmin edemedi! En zengin oyuncular açıklandı: Listede sadece 3 kadın var - Sayfa 1

Hollywood yıldızları yalnızca rol aldıkları filmler ve performanslarıyla değil, kazançlarıyla da gündeme geliyor. Forbes dergisi 2024 yılının en çok kazanan oyuncularını açıkladı. Yer aldığı filmler sayesinde servetini ikiye katlayan Amerikallı oyuncu, listenin zirvesine yerleşmeyi başardı.

İşte Hollywood'un en çok kazanan 20 ismi...

1 | 21
İlk sırayı kimse tahmin edemedi! En zengin oyuncular açıklandı: Listede sadece 3 kadın var - Sayfa 2

20. Joaquin Phoenix 

19 milyon dolar

2 | 21
İlk sırayı kimse tahmin edemedi! En zengin oyuncular açıklandı: Listede sadece 3 kadın var - Sayfa 3

19. Scarlett Johansson

21 milyon dolar

3 | 21
İlk sırayı kimse tahmin edemedi! En zengin oyuncular açıklandı: Listede sadece 3 kadın var - Sayfa 4

18. Jake Gyllenhaal

22 milyon dolar

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