İnsanın iç dünyasına yolculuk: Semih Kaplanoğlu filmleri

HERKES KENDİ EVİNDE (2001)

Film, modern şehir yaşamının bireyler üzerindeki yabancılaştırıcı etkisini ve yalnızlığı derinlemesine inceler. Farklı yaş ve sosyal statüdeki karakterlerin kesişen hayatları üzerinden, iletişimsizlik, yabancılık ve aidiyet arayışı temaları işlenir. Filmde, şehirdeki kalabalık içinde kaybolan bireylerin iç dünyalarına odaklanılır. Karakterler, kendi evlerinde olsalar bile, duygusal olarak bir boşluk içindedirler. Kaplanoğlu, bu karakterlerin birbirleriyle kurdukları kısa süreli ve yüzeysel ilişkilerle, modern insanın yalnızlığını ve yabancılığını çarpıcı bir şekilde yansıtır. Film, görsel anlatımı ve atmosferiyle de dikkat çeker.