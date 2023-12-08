İspanya'da Los Escobazos festivali heyecanı: Süpergeler ateşe verilsin! Katolik Hristiyanlar tarafından her yıl 7 Aralık'ta kutlanan "Meryem Ana'nın günahsızlığı bayramı" dolayısıyla İspanya'nın güneyindeki Caceres kentinin Jarandilla de la Vera kasabasında "Los Escobazos" (Süpürgeler) adlı festival düzenlendi.

Orta Çağ'dan kalma bir gelenek olan ve İspanya'nın "ulusal turistik çıkarı" olarak tanınan festivalde, dağlık alandaki çobanların kasabaya inmelerine ve bunu yaparken gece karanlığını aydınlatmak için dev süpürgeleri ateşe vermeleri canlandırıldı. 1 | 29

İnanışa göre Hristiyanlık'ta Tanrı'nın oğlu olarak kabul edilen İsa'nın annesi Bakire Meryem bu gece kendisine Cebrâil tarafından gelen bir müjde ile İsa'ya hamile kalıyor. 2 | 29

Geçmişte çobanlar bu günü kutlamak için dağlardan kasabaya dönüyormuş ve bu esnade yolları aydınlatmak için süpürgeleri ateşe veriyorlarmış. Bu da zamanla kasabanın geleneklerinden birine dönüşmüş. 3 | 29