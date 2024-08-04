Kaçakçılardan kurtarılan Urartu eserleri Kars'ta sergileniyor
Ağrı'da kaçakçılardan kurtarılan Urartu dönemine ait bronz, bakır ve gümüş eserler, Kars Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde sergileniyor.
Ağrı Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 2015'te düzenlenen operasyonla ele geçirilen Urartu dönemine ait eserler, Kars Arkeoloji ve Etnografya Müzesi yetkililerine teslim edildi.
Eserler, gerekli restorasyon çalışmaları tamamlandıktan sonra müzedeki Özel Sergi Alanı'nda ziyarete açıldı.
Urartu Kralı 2. Argişti (milattan önce 713) dönemine tarihlendirilen eserlerin 2021'de Macaristan'dan iadesi sağlanan Urartu dönemi eserlerinin devamı olduğu değerlendiriliyor.
Polis kaçakçılardan kurtardı
Kars Arkeoloji ve Etnografya Müzesi Müdür Vekili Hakim Aslan, müze olarak çok zengin bir koleksiyona sahip olduklarını söyledi.