Kapadokya'da trafiğe kapatılan yolun altından toplu mezar çıktı

Yapılan arkeolojik kazı alanında açıklama yapan Nevşehir Müze Müdürü Gökhan Maskar; "Bulunduğumuz alan 1985 yılında Dünya UNESCO Miras listesine girmiş bir alan. Kültür ve Turizm Bakanlığı -Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü uhdesinde 2022 yılında bölgede kurtarma kazısına başladık. Yaptığımız kazı çalışmalarında ilk etapta Balkonlu Kiliseye ait olduğunu düşündüğümüz kaya oyma mekanları tespit ettik. Bilim adamlarının bahsettiği Göreme Nekropolü bilinen bir gerçekti. Yapılan arkeolojik kazı neticesinde bu nekropolü açığa çıkarttık. Nekropolde 30'a yakın mezar bulduk” dedi.