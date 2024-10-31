Kapadokya'da trafiğe kapatılan yolun altından toplu mezar çıktı
Nevşehir'in merkeze bağlı Göreme beldesindeki Göreme Açık Hava Müzesi'ne giden ve 2022 yılında Kapadokya Alan Başkanlığı'nca trafiğe kapatılan kara yolunda başlatılan kazı çalışmalarında ‘Göreme Nekropolü' (toplu mezar) açığa çıkarıldı. Çalışmalarda bölgedeki kiliselere ait olduğu kiler ve mutfak olduğu düşünülen kaya oyma mekanlar ile birlikte 30 adet mezar bulundu.
Göreme Açık Hava Müzesi yakınlarında yapılan kazı çalışması tamamlandığında Kapadokya bölgesinde ziyaret edilecek yeni lokasyonlar da eklenmiş olacak.
Yapılan arkeolojik kazı alanında açıklama yapan Nevşehir Müze Müdürü Gökhan Maskar; "Bulunduğumuz alan 1985 yılında Dünya UNESCO Miras listesine girmiş bir alan. Kültür ve Turizm Bakanlığı -Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü uhdesinde 2022 yılında bölgede kurtarma kazısına başladık. Yaptığımız kazı çalışmalarında ilk etapta Balkonlu Kiliseye ait olduğunu düşündüğümüz kaya oyma mekanları tespit ettik. Bilim adamlarının bahsettiği Göreme Nekropolü bilinen bir gerçekti. Yapılan arkeolojik kazı neticesinde bu nekropolü açığa çıkarttık. Nekropolde 30'a yakın mezar bulduk” dedi.
Yapılan arkeolojik kazı çalışmalarında daha önce bölgede görülmeyen arkeolojik verilerin de elde edildiğini söyleyen Müze Müdürü Gökhan Maskar, şunları söyledi: