Kayıp Picasso tablosu hurdacının evinden çıktı! Değeri 6 milyon Euro'yu geçiyor
Yıllar önce İtalya’da bir evin bodrumunu temizleyen bir hurdacı rulo haline getirilmiş bir tablo bulup evine astı. Yıllardır ailenin oturma odasının duvarında asılı duran tablonun Picasso’nun eseri çıktı. Tablonun değeri 6 milyon euroyu geçiyor.
İtalya’da hurdacılık yapan Luigi Lo Rosso tarafından bulunan ve senelerce oturma odasında sakladığı tablonun ünlü ressam Pablo Picasso'ya ait olduğu ortaya çıktı.
Karısı tabloyu korkunç olarak niteledi
İtalyan uzmanlar , Capri'de bir evin bodrumunu temizleyen bir hurdacının bulduğu ve karısının sürekli olarak "korkunç" olarak nitelediği tablonun Pablo Picasso'ya ait orijinal bir portre olduğunu iddia etti.
Oturma odasının duvarında ucuz bir çerçevede asılı durdu
Luigi Lo Rosso, 1962 yılında tabloya rastladıktan sonra rulo haline getirdiği tuvali Pompei'ye götürdü ve tabloyu önümüzdeki birkaç on yıl boyunca oturma odasının duvarında ucuz bir çerçeve içinde asılı tuttu.
Picasso’nun imzası bulunuyor
Euronews'in haberine göre, Sol üst köşede "Picasso" imzası açıkça görülmesine rağmen, bu isim o zamanlar 24 yaşında olan Lo Rosso'nun aklına gelmedi ve tuvali eve götürüp oturma odasına asmaya karar verdi.