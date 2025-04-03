Kehanetleriyle bilinen The Simpson’ların geleceği belli oldu. 36 yıl sonra bitiyor mu yoksa devam mı

Popüler dizide geçen olaylar, dünyada yaşanan pek çok olayı nispeten önceden gösterdiği için kehanetli bir dizi olarak da biliniyor. Halk arasında artık Simpson kehanetleri merak edilirken, dizi günümüzde halen devam ediyor ve ABD’li kanallarda yayınlanıyor.