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  4. Kehanetleriyle bilinen The Simpson’ların geleceği belli oldu. 36 yıl sonra bitiyor mu yoksa devam mı

Kehanetleriyle bilinen The Simpson’ların geleceği belli oldu. 36 yıl sonra bitiyor mu yoksa devam mı

Kehanetleriyle bildiğimiz popüler ABD dizisi The Simpson’ların geleceği belli oldu. 36 yıldır devam eden dizinin devam bölümlerinin gelip gelmeyeceği merak konusuydu.

Kehanetleriyle bilinen The Simpson’ların geleceği belli oldu. 36 yıl sonra bitiyor mu yoksa devam mı - Sayfa 1

ABD’nin popüler mini dizisi The Simpson’lar, yıllardır hayatımızda ve yeni bölümleriyle karşımıza çıkıyor.

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Kehanetleriyle bilinen The Simpson’ların geleceği belli oldu. 36 yıl sonra bitiyor mu yoksa devam mı - Sayfa 2

Popüler dizide geçen olaylar, dünyada yaşanan pek çok olayı nispeten önceden gösterdiği için kehanetli bir dizi olarak da biliniyor. Halk arasında artık Simpson kehanetleri merak edilirken, dizi günümüzde halen devam ediyor ve ABD’li kanallarda yayınlanıyor.

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Kehanetleriyle bilinen The Simpson’ların geleceği belli oldu. 36 yıl sonra bitiyor mu yoksa devam mı - Sayfa 3

Son olarak 36. bölümü ile karşımıza çıkan The Simpson’ların yeni sezonlarının gelip gelmeyeceği merak konusuydu. İzleyiciler bu mini dizi için yeni sezonun çıkmasını umut ederken, yayıncı kuruluştan nihayet sevindiren açıklama geldi.

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Kehanetleriyle bilinen The Simpson’ların geleceği belli oldu. 36 yıl sonra bitiyor mu yoksa devam mı - Sayfa 4

36 sezon yayında kalmayı başaran dizi için yeni sezon müjdeleri Fox’dan geldi. ABD’li kanaldan yapılan duyuruda, dizinin yenilendiği ve dört sezon daha yayınlanacağı müjdelendi.

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