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  4. Kim nerede konser verecek? İşte 29 Ekim konserleri listesi: İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya...

Kim nerede konser verecek? İşte 29 Ekim konserleri listesi: İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya...

Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yıldönümü Türkiye'de büyük bir coşkuyla kutlanmaya hazırlanıyor. Kutlamalar kapsamında birçok sanatçı ücretsiz konser verecek. "İstanbul 29 Ekim konser, kutlamalar nerede ve saat kaçta? Bayram etkinlik takvimi", "Ankara 29 Ekim konserleri", "İzmir 29 Ekim konserleri" şeklinde vatandaşlar 29 Ekim konser takvimini araştırmaya başladı. İşte 29 Ekim konser takvimi...

Kim nerede konser verecek? İşte 29 Ekim konserleri listesi: İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya... - Sayfa 1

Hadise, Emir Can İğrek, DJ Burak Yeter

İstanbul - Yenikapı Etkinlik Alanı

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Kim nerede konser verecek? İşte 29 Ekim konserleri listesi: İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya... - Sayfa 2

Athena

İstanbul - Beşiktaş Barbaros Meydanı

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Kim nerede konser verecek? İşte 29 Ekim konserleri listesi: İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya... - Sayfa 3

Madrigal

İstanbul - Şile Atatürk Meydanı

3 | 27
Kim nerede konser verecek? İşte 29 Ekim konserleri listesi: İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya... - Sayfa 4

Ece Seçkin

İstanbul - Esenyurt Cumhuriyet Meydanı

4 | 27