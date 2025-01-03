Kızıyla mahkemelik olmuştu! Ferdi Tayfur yıllar önce paylaştığı vasiyeti ortaya çıktı
Arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur'un ani ölümünü sanat camiasını yasa boğdu. Tayfur'un yıllar önceki vasiyeti gündem oldu.
70'li yıllarda şöhrete kavuşan ve hem şarkıları hem de rol aldığı filmler ile milyonları kendisine hayran bırakan usta sanatçı Ferdi Tayfur, 79 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Çoklu organ yetmezliği başlangıcı ve akciğer ödemi teşhisleri ile hastaneye kaldırılan ve Antalya'ya sevk edilen sanatçının vefat haberi hayranlarını yasa boğdu.
Tayfur'un geçtiğimiz yıllarda verdiği bir röportajda vasiyetine yönelik kullandığı ifadeler sosyal medyada yeniden gündem oldu.