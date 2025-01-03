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  4. Kızıyla mahkemelik olmuştu! Ferdi Tayfur yıllar önce paylaştığı vasiyeti ortaya çıktı

Kızıyla mahkemelik olmuştu! Ferdi Tayfur yıllar önce paylaştığı vasiyeti ortaya çıktı

Arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur'un ani ölümünü sanat camiasını yasa boğdu. Tayfur'un yıllar önceki vasiyeti gündem oldu.

Kızıyla mahkemelik olmuştu! Ferdi Tayfur yıllar önce paylaştığı vasiyeti ortaya çıktı - Sayfa 1

70'li yıllarda şöhrete kavuşan ve hem şarkıları hem de rol aldığı filmler ile milyonları kendisine hayran bırakan usta sanatçı Ferdi Tayfur, 79 yaşında hayata gözlerini yumdu. 

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Kızıyla mahkemelik olmuştu! Ferdi Tayfur yıllar önce paylaştığı vasiyeti ortaya çıktı - Sayfa 2

Çoklu organ yetmezliği başlangıcı ve akciğer ödemi teşhisleri ile hastaneye kaldırılan ve Antalya'ya sevk edilen sanatçının vefat haberi hayranlarını yasa boğdu. 

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Kızıyla mahkemelik olmuştu! Ferdi Tayfur yıllar önce paylaştığı vasiyeti ortaya çıktı - Sayfa 3

Tayfur'un geçtiğimiz yıllarda verdiği bir röportajda vasiyetine yönelik kullandığı ifadeler sosyal medyada yeniden gündem oldu. 

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Kızıyla mahkemelik olmuştu! Ferdi Tayfur yıllar önce paylaştığı vasiyeti ortaya çıktı - Sayfa 4

Tayfur, vasiyetine ilişkin yaptığı konuşmasında şarkılarının telif haklarına yönelik "Hayattayken de öldüğüm zaman da benim şarkılarımı herkes ödeme yapmadan dinleyebilsinler diye söyleyeceğim." ifadelerini kullanmıştı. 

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