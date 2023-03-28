Köksal Engür, son yolculuğuna uğurlandı
Seslendirme sanatçısı, sinema ve dizi oyuncusu İsmail Köksal Engür, Şakirin Camisi'nde kılınan namazın ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Engür'ün ailesinin taziyeleri kabul ettiği cenaze töreninde, "Leyla ile Mecnun" dizisinden rol arkadaşı Cengiz Bozkurt'un yanı sıra Yiğit Özşener, Umut Kurt ve çok sayıda oyuncu katıldı.
Ünlü oyuncunun naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.
Köksal Engür, böbrek yetmezliğine bağlı komplikasyonlar nedeniyle 77 yaşında hayata veda etmişti.
Köksal Engür
Köksal Engür, 1946'da Kars'ta dünyaya geldi. Sanatçı, henüz 10 yaşındayken TRT Ankara Radyosu "Çocuk Saati" programında kısa radyo tiyatrolarıyla mesleğe başladı.
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü'nü 1969'da tamamlayan sanatçı, TRT'de programlara katılmanın yanında, seslendirme çalışmalarının da temelini attı.