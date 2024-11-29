Korku sinemasının usta yönetmeni John Carpenter’ın 6 unutulmaz filmi

4-) CHRISTINE (KATİL OTOMOBİL)

1983 yapımı, Stephen King’in romanından uyarlanan filmin başlangıcı 1958 yılında geçmektedir. Filmde Keith Gordon’ın canlandırdığı Arnie karakteri yolda 1958 model bir Plymouth Fury görüp ona aşık olur. Arnie araba yüzünden ailesiyle kavga eder ve sonunda aracı satın alır. Araç kötü durumdadır ve Arnie bu aracı Bill'in garajına götürerek tamir etmeye başlar. Bu sırada okulda bir grup öğrenci tarafından dövülmüştür ve arabayı kendisine satan Rolan Lebay ölmüştür. Garip olayları yavaş yavaş fark etmeye başlayan Arnie, arabası ile arasındaki bağı iyiden iyiye hissetmeye başlamıştır. Film, çekildiği yıla göre harika görsel efektler içeren efsane bir yapıttır.