Korku sinemasının usta yönetmeni John Carpenter’ın 6 unutulmaz filmi
Korku sineması denilince akla gelen ilk isimlerden biri şüphesiz John Carpenter’dır. Yönettiği filmlerin konusu, efektleri ve müzikleriyle kendisine hayran bırakan Carpenter aynı zamanda bir senaristtir. İşte, 1970’li yıllardan beri yönettiği, korkuyu iliklerimize kadar yaşatan ve Hallowen gibi birçok kült statüsünde filmlere imza atan Carpenter’ı efsane yapan 6 unutulmaz filmi…
1-) HALLOWEN (CADILAR BAYRAMI)
John Carpenter'ın Debra Hill ile birlikte yazıp tek başına yönettiği 1978 tarihli ABD yapımı filmin başrollerinde Samuel Loomis karakteriyle Donald Pleasence, Laurie Strode karakteriyle Jamie Lee Curtis ve Micheal Myers karakteriyle de Nick Castle oynamıştır. Korku sinemasının kült filmlerinden olan Hallowen, Cadılar Bayramı'nda Illinois eyaletinin kurgusal banliyö kasabası Haddonfield'da geçmektedir. Myers'ın bir psikiyatri hastanesinden kaçışını ve ardından bir dizi gencin öldürülmesini konu alan filmde Dr. Loomis onu takip edip durdurmaya çalışmaktadır.
2-) THE FOG (SİS)
1980 yapımı, John Carpenter’in yazıp yönettiği ve müziklerini bestelediği, The Fog filminde, yüzyıl önce, sisli bir gecede cüzzamlıları taşıyan bir gemiye tuzak kurulur. Gemi kayalık kıyıya doğru yönlendirilir, batar ve içindeki herkes boğularak ölür. Kasabalılar gemiden çaldıkları altınlarla bugünkü Antonio Bay kasabasını kurarlar. Şimdi, hayalet denizciler ölümlerinden sorumlu olanların nesillerinden kalanları bulup onlardan intikam almak için dehşet verici sisle birlikte geri dönerler. Böylece Antonio Bay'de kabus dolu günler başlar. Film, başrollerinde Jamie Lee Curtis, Adrienne Barbeau ve Janet Leigh gibi önemli oyuncuların yer aldığı, korkunun ustası John Carpenter’ın kült film haline gelmiş bir korku klasiğidir.
3-) THE THİNG (ŞEY)
Kurt Russell, Keith David ve Wilford Brimley gibi usta isimlerin rol aldığı, 1982 yapımı 'The Thing', seyirciye Antarktika'daki ıssız bir araştırma istasyonuna doğru ürkütücü ve heyecan verici bir seyir keyfi veren bilimkurgu ve korku türlerinin harmanladığı, zamanla kültleşen bir John Carpenter filmidir. Filmde; Antartika'da bir araştırma bölgesinde araştırmalarını sürdüren bilim insanları buzda donmuş bir yaratık bulurlar. Bu yaratık şekil değiştirebilen bir uzaylıdır. Norveçli araştırma ekibi hayatta kalabilmek için korkunç, ölümcül bir yaratıkla baş etmek zorundadırlar.
4-) CHRISTINE (KATİL OTOMOBİL)
1983 yapımı, Stephen King’in romanından uyarlanan filmin başlangıcı 1958 yılında geçmektedir. Filmde Keith Gordon’ın canlandırdığı Arnie karakteri yolda 1958 model bir Plymouth Fury görüp ona aşık olur. Arnie araba yüzünden ailesiyle kavga eder ve sonunda aracı satın alır. Araç kötü durumdadır ve Arnie bu aracı Bill'in garajına götürerek tamir etmeye başlar. Bu sırada okulda bir grup öğrenci tarafından dövülmüştür ve arabayı kendisine satan Rolan Lebay ölmüştür. Garip olayları yavaş yavaş fark etmeye başlayan Arnie, arabası ile arasındaki bağı iyiden iyiye hissetmeye başlamıştır. Film, çekildiği yıla göre harika görsel efektler içeren efsane bir yapıttır.