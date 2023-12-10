Kütahya'da Afrodit ve Dionysos'a ait yeni heykel başları bulundu Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti'nde, Koca Çay'da yürütülen kazı çalışmalarında, mitolojide aşk ve güzellik tanrıçası olarak bilinen Afrodit'in heykel başının ikincisi, şarap tanrısı Dionysos'un ise üçüncü heykel başı gün ışığına çıkarıldı.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 2012 yılında dahil edilen, Anadolu'daki en iyi korunmuş Zeus Tapınağı'na ev sahipliği yapan antik kentteki kazılar, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Türk Tarih Kurumu ve Kütahya Valiliğinin desteğiyle, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi tarafından Gürok Turizm ve Madencilik AŞ ile Halk Yatırım sponsorluğunda sürdürülüyor. Bu sezon kazı çalışmaları ağırlıklı olarak agora (çarşı) ve Koca Çay'da yapıldı. 1 | 8

Kazı başkanlığını yürüten Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gökhan Coşkun, bu yıl kazı sezonunun en önemli çalışma alanlarından birinin antik dönemde "Penkalas" olarak bilinen Koca Çay olduğunu söyledi. 2 | 8

Çayın üzerinde antik köprüler bulunduğunu tespit ettiklerini belirten Coşkun, "Bu alanda yaptığımız çalışmalar 2021 yılından beri sürüyor. Biz bu çayda Roma İmparatorluğu döneminden kalma 4 mermer köprünün var olduğunu biliyoruz. Geçtiğimiz yıllarda bu 4 köprüden 2'sinin restorasyonu yapıldı ve bugün ziyaret edilebilir hale geldi." dedi. 3 | 8