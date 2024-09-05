Meryem Uzerli bilinmeyenlerini anlattı: Vefat etmiş kişilere makyaj yapıyordum
Oyuncu olmadan önce yaptığı işleri anlatan Meryem Uzerli, "Hastanede çalıştığım dönemde cenaze için hazırlanan vefat etmiş kişilere makyaj yapıyordum" dedi.
'Muhteşem Yüzyıl' dizisinde canlandırdığı 'Hürrem Sultan' karakteriyle tanınan ve son olarak 'Ru' dizisiyle izleyici karşısına çıkan Meryem Uzerli, Marie Claire dergisine konuştu.
Oyuncu olmadan önce birçok işte çalıştığını söyleyen Meryem Uzerli, "Büyürken farklı hayatları gözlemlemekten büyük zevk duyuyordum ve bir gün en yakın arkadaşımı trafik kazasında kaybettim. Yaşamı ve ölümü sorguladığım bir dönemdi. İnsanların hayatlarına dokunmak önceliğim olmuştu. Bir yıl boyunca bir hastanede lösemili çocuklar için gönüllü çalıştım" dedi.
Cenaze için hazırlanan vefat etmiş kişilere makyaj yaptığını belirten Uzerli şöyle konuştu:
"Almanya'da vefat eden kişilerin son yolculuklarına en iyi halleri ile çıkmasını isterler. Hastanede çalıştığım dönemde bir ekip onları bu yolculuğa hazırlardı. Ben de cenaze için hazırlanan vefat etmiş kişilere makyaj yapıyordum. Ve bunların hiçbirini 'Şimdi bunu yapmalıyım' diye programlamadım, karşıma çıktılar" diye konuştu.