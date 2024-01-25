Netflix 2024'te yayınlayacağı dizilerin listesini paylaştı
Dijital içerik platformu Netflix, 2024'te yayınlayacağı dizilerin listesini yayınladı. Yeni dönemde birçok dizinin yeni sezonunun geleceği duyurulurken, listeye yeni dizilerin de eklendiği görüldü. Şirket açıklamasında, “Yaşanan grevler sebebiyle bazı yapımların piyasaya sürülmesi ertelenmiş olsa da, 2024 için büyük ve cesur bir listemiz var" dedi. İşte 2024'te Netflix'te yayınlanacak diziler...
The Diplomat
İkinci sezon
1 | 13
Bridgerton
Üçüncü sezon
2 | 13
Squid Game
İkinci sezon
3 | 13
Empress
İkinci sezon
4 | 13