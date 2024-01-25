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  4. Netflix 2024'te yayınlayacağı dizilerin listesini paylaştı

Netflix 2024'te yayınlayacağı dizilerin listesini paylaştı

Dijital içerik platformu Netflix, 2024'te yayınlayacağı dizilerin listesini yayınladı. Yeni dönemde birçok dizinin yeni sezonunun geleceği duyurulurken, listeye yeni dizilerin de eklendiği görüldü. Şirket açıklamasında, “Yaşanan grevler sebebiyle bazı yapımların piyasaya sürülmesi ertelenmiş olsa da, 2024 için büyük ve cesur bir listemiz var" dedi. İşte 2024'te Netflix'te yayınlanacak diziler...

Netflix 2024'te yayınlayacağı dizilerin listesini paylaştı - Sayfa 1

The Diplomat

İkinci sezon

1 | 13
Netflix 2024'te yayınlayacağı dizilerin listesini paylaştı - Sayfa 2

Bridgerton

Üçüncü sezon

2 | 13
Netflix 2024'te yayınlayacağı dizilerin listesini paylaştı - Sayfa 3

Squid Game

İkinci sezon

3 | 13
Netflix 2024'te yayınlayacağı dizilerin listesini paylaştı - Sayfa 4

Empress

İkinci sezon

4 | 13