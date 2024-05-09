Nilüfer'in transparan kıyafeti olay oldu: Neslihan Yargıcı'dan tepki çeken yorum
Şarkıcı Nilüfer, sahneye transparan bir kıyafetle çıktı. Nilüfer, kıyafeti ile ilgili "Artık bununla çıkabilmeliyim" derken gelen yorumlar sonrası kıyafeti olay oldu.
Türk pop müziğinin en önemli seslerinden olan Nilüfer bu kez kıyafetiyle gündemde.
"Dünya Dönüyor", "Caddelerde rüzgar", "Haram Geceler", "Esmer Günler", "Mavilim", "Yeniden Sev" ve "Kavak Yelleri" gibi unutulmaz şarkılarıyla hafızalara kazınan Nilüfer sahneye siyah, transparan bir kıyafetle çıktı.
Ünlü sanatçı sahne aldığı mekanda mayo üzerine ince transparan elbise giydi ve "Baktım herkes transparan. Ben mi kaldım bir tek ahlak nöbetçisi" dedi.
Nilüfer'in transparan kıyafeti ve yorumu ise gündem oldu. Nilüfer'e kıyafeti nedeni ile tepki gösteren pek çok kişi oldu.
Kıyafeti ve sözleri ile ilgili olumlu bir çok yorum da alan Nilüfer bir anda Türkiye'nin en çok konuştuğu konu oldu.