Öğrenci dostu 8 şehir ; Türkiye’den bile göç ediyorlar

PARİS, FRANSA

Avrupa’nın göz bebeği şehirlerinden olan Paris, öğrenciler açısından da fazlasıyla tercih ediliyor. Bu durumda Paris’in dünyanın en iyi üniversitelerine ev sahipliği yapmasının ve eğitim giderlerinin nispeten uygunluğu önemli bir rol oynuyor. Fransa hükümetinin yabancı ülkelerden gelen öğrencilere sunduğu burslar ve kira yardımları ile öğrencilik hayatı bir hayli kolaylaşıyor.