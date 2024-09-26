Öğrenci dostu 8 şehir ; Türkiye’den bile göç ediyorlar
Dünyanın öğrenci dostu şehirleri açıklandı. Liste gözümü yaşartsa da Türkiye’den bile öğrenciler akın ediyor
Her yıl olduğu gibi bu yıl da eğitim sezonunun başlamasıyla öğrencilerin akın ettiği şehirler belli oldu. Dünyanın öğrenci dostu şehirlerinin sıralandığı liste blog.turkishairlines.com’da açıklandı. İşte 8 kentin yer aldığı listenin tamamı:
SEUL, GÜNEY KORE
Öğrenci dostu şehirler listemize oldukça özgün bir kentle başlıyoruz. Güney Kore’nin başkenti Seul, yüksek yaşam kalitesi ve gelişmiş ulaşım ağıyla öne çıkıyor. Başarılı eğitim sistemleriyle dikkat çeken üniversitelerinin yanı sıra teknolojik açıdan gelişmişliğiyle de ön plana çıkan kent, okul hayatı sonrasında öğrencilere iş fırsatları sunmasıyla biliniyor.
PARİS, FRANSA
Avrupa’nın göz bebeği şehirlerinden olan Paris, öğrenciler açısından da fazlasıyla tercih ediliyor. Bu durumda Paris’in dünyanın en iyi üniversitelerine ev sahipliği yapmasının ve eğitim giderlerinin nispeten uygunluğu önemli bir rol oynuyor. Fransa hükümetinin yabancı ülkelerden gelen öğrencilere sunduğu burslar ve kira yardımları ile öğrencilik hayatı bir hayli kolaylaşıyor.
BERLİN, ALMANYA
Çok yönlü bir şehir olan Berlin, öğrenci dostu şehirler deyince akla ilk gelenlerden olmayı başarıyor. Kültür, sanat, eğitim ve kariyer olanaklarının yoğun olduğu şehir, aynı zamanda diğer Avrupa kentlerine kolay ulaşım imkanıyla da öğrencilere cazip geliyor.