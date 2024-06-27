Oscarlı dünyaca ünlü oyuncu Adrien Brody İstanbul'da film çekecek
Büyük Budapeşte Oteli, Tuzak, Paris'te Gece Yarısı ve Piyanist gibi yapımlarla tanınan Adrien Brody yeni filmi için Türkiye'ye gelecek. Oscarlı dünyaca ünlü oyuncu İstanbul'da film çekecek
Roman Polanski imzalı Piyanist (2002) filmindeki rolüyle En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ını kazanan oyuncu Adrien Brody yeni filmi için Türkiye'ye geliyor. Oyuncu, ABD - Türk ortak yapımı My Daughter's Friend filminde rol alacak. Aktöre filmde Nicky Whelan eşlik edecek.
Filmin kadrosunda Leneya Grace, Shima Rayan ve Türk oyuncu Duygu Mercan yer alıyor. Yönetmen koltuğunda ise Ojan Missaghi oturacağı film, genç bir model olan Lola'nın şöhret ve servet hayalleri uğruna yaşadığı deneyimleri konu alacak.
NEREDE ÇEKİLECEK?
Çekimleri İstanbul'da gerçekleşecek olan filmin seti, Galata Kulesi, Yerebatan Sarnıcı, Topkapı Sarayı ve Kapalıçarşı gibi tarihi mekânlarda kurulacak.
Çekimleri Ekim ayında başlayacak olan psikolojik gerilim türündeki filmin, 2025 yılında vizyona girmesi planlanıyor.