Oscarlı dünyaca ünlü oyuncu Adrien Brody İstanbul'da film çekecek

Filmin kadrosunda Leneya Grace, Shima Rayan ve Türk oyuncu Duygu Mercan yer alıyor. Yönetmen koltuğunda ise Ojan Missaghi oturacağı film, genç bir model olan Lola'nın şöhret ve servet hayalleri uğruna yaşadığı deneyimleri konu alacak.