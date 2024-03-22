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Rotten Tomatoes listeledi: 2024’ün en iyi korku filmleri

Eleştirmenlerin görüşlerine dayanarak beğenme ve beğenmeme oranlarıyla hesaplanan Tomatometer puanına göre "Late Night with the Devil" 2024 yılının en iyi korku filmi seçildi.

Rotten Tomatoes listeledi: 2024’ün en iyi korku filmleri - Sayfa 1

Rotten Tomatoes, 2024 yılının en karanlık ve kasvetli filmleri listesini açıkladı.

Yüzlerce film ve televizyon eleştirmeninin görüşlerine dayanarak beğenme ve beğenmeme oranlarıyla hesaplanan Tomatometer puanına göre "Late Night with the Devil" (Şeytanla Bir Gece) ilk sırada yer aldı.

Listenin ilk sırasında yer alan film, Türkiye'de TME Films dağıtımıyla 17 Mayıs tarihinde gösterime girecek.

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Rotten Tomatoes listeledi: 2024’ün en iyi korku filmleri - Sayfa 2

25. Camp Pleasant Lake

Yönetmen: Thomas Walton
Oyuncular: Jonathan Lipnicki, Bonnie Aarons, Andrew Divoff, Michael Paré

2 | 26
Rotten Tomatoes listeledi: 2024’ün en iyi korku filmleri - Sayfa 3

24. Night Swim

Yönetmen: Bryce McGuire
Oyuncular: Wyatt Russell, Kerry Condon, Amélie Hoeferle, Gavin Warren

3 | 26
Rotten Tomatoes listeledi: 2024’ün en iyi korku filmleri - Sayfa 4

23. Imaginary

Yönetmen: Jeff Wadlow
Oyuncular: DeWanda Wise, Tom Payne, Taegen Burns, Pyper Braun

4 | 26