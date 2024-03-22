Rotten Tomatoes listeledi: 2024’ün en iyi korku filmleri
Eleştirmenlerin görüşlerine dayanarak beğenme ve beğenmeme oranlarıyla hesaplanan Tomatometer puanına göre "Late Night with the Devil" 2024 yılının en iyi korku filmi seçildi.
Rotten Tomatoes, 2024 yılının en karanlık ve kasvetli filmleri listesini açıkladı.
Yüzlerce film ve televizyon eleştirmeninin görüşlerine dayanarak beğenme ve beğenmeme oranlarıyla hesaplanan Tomatometer puanına göre "Late Night with the Devil" (Şeytanla Bir Gece) ilk sırada yer aldı.
Listenin ilk sırasında yer alan film, Türkiye'de TME Films dağıtımıyla 17 Mayıs tarihinde gösterime girecek.
25. Camp Pleasant Lake
Yönetmen: Thomas Walton
Oyuncular: Jonathan Lipnicki, Bonnie Aarons, Andrew Divoff, Michael Paré
24. Night Swim
Yönetmen: Bryce McGuire
Oyuncular: Wyatt Russell, Kerry Condon, Amélie Hoeferle, Gavin Warren
23. Imaginary
Yönetmen: Jeff Wadlow
Oyuncular: DeWanda Wise, Tom Payne, Taegen Burns, Pyper Braun