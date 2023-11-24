Şenol Güneş, Zara, Şener Şen... İşte öğretmenlik yapmış ünlü isimler
Şimdilerde oyuncu, şarkıcı ya da yazar olarak tanınan ünlülerin bazıları geçmişte öğretmenlik mesleğini de icra etti. Hayatlarına bambaşka senaryolarda devam eden tanınmış kişiler, bir zamanlar okul sıralarındaki pek çok öğrencinin hayatına dokundu. İşte öğretmenlik yapmış yerli ve yabancı ünlüler...
Şener Şen
Şener Şen, tiyatroya atılmadan önce, 1964-1966 yıllarında Muş’un Malazgirt ilçesinin en uzak köyü Fenek’te öğretmenlik yapmıştır.
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Candan Erçetin
Candan Erçetin, bir dönem Galatasaray Lisesi’nde müzik öğretmenliği yapıyordu.
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Şenol Güneş
Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Enstitüsü'nde Türkçe Öğretmenliği bölümünü bitiren Şenol Güneş, kısa bir süre köy okulunda öğretmenlik yapmıştı.
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