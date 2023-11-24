  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Kültür - Sanat
  4. Şenol Güneş, Zara, Şener Şen... İşte öğretmenlik yapmış ünlü isimler

Şenol Güneş, Zara, Şener Şen... İşte öğretmenlik yapmış ünlü isimler

Şimdilerde oyuncu, şarkıcı ya da yazar olarak tanınan ünlülerin bazıları geçmişte öğretmenlik mesleğini de icra etti. Hayatlarına bambaşka senaryolarda devam eden tanınmış kişiler, bir zamanlar okul sıralarındaki pek çok öğrencinin hayatına dokundu. İşte öğretmenlik yapmış yerli ve yabancı ünlüler...

Şenol Güneş, Zara, Şener Şen... İşte öğretmenlik yapmış ünlü isimler - Sayfa 1

Şener Şen

 Şener Şen, tiyatroya atılmadan önce, 1964-1966 yıllarında Muş’un Malazgirt ilçesinin en uzak köyü Fenek’te öğretmenlik yapmıştır.

1 | 13
Şenol Güneş, Zara, Şener Şen... İşte öğretmenlik yapmış ünlü isimler - Sayfa 2
2 | 13
Şenol Güneş, Zara, Şener Şen... İşte öğretmenlik yapmış ünlü isimler - Sayfa 3

Candan Erçetin

Candan Erçetin, bir dönem Galatasaray Lisesi’nde müzik öğretmenliği yapıyordu.

3 | 13
Şenol Güneş, Zara, Şener Şen... İşte öğretmenlik yapmış ünlü isimler - Sayfa 4

Şenol Güneş

Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Enstitüsü'nde Türkçe Öğretmenliği bölümünü bitiren Şenol Güneş, kısa bir süre köy okulunda öğretmenlik yapmıştı.

4 | 13