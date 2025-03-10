Sinemada toplumsal gerçekçiliğin zirvesi: Ömer Lütfi Akad’ın “Göç Üçlemesi”

1-) GELİN (1973)

Üçlemenin ilk filmi olan "Gelin", köyden kente göç eden bir ailenin hikayesini anlatmaktadır. Başrollerinde Hülya Koçyiğit, Kerem Yılmazer, Kamran Usluer, Ali Şen, Aliye Rona ve Kahraman Kıral’ın yer aldığı film, Yozgat’tan İstanbul’a göç eden bir ailenin büyük şehirde yaşadığı zorlukları ve geleneksel değerlerle modern yaşam arasındaki çatışmayı işlemektedir.