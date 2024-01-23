Sinemanın en kötüleri seçiliyor: Altın Ahududu Ödülleri'nin adayları açıklandı
Yılın en kötülerinin belirlendiği Razzie Ödülleri'nin (Altın Ahududu) aday listesi açıklandı. En kötü film, en kötü yönetmen ve en kötü senaryonun yanı sıra en kötü oyunculuk performansları ve ekran çiftleri kategorilerinde adaylar belirlendi. "Expend4bles" (Cehennem Melekleri 4) filmi bu yıl en çok aday gösterilen yapım oldu. İşte Altın Ahududu için yarışacak tüm filmler ve isimler...
En Kötü Film
Exorcist: İnançlı
Cehennem Melekleri 4
Meg 2: Çukur
Shazam! Tanrıların Öfkesi
Winnie the Pooh: Kan ve Bal
En Kötü Aktör
Russell Crowe - Şeytanın Düşmanı
Vin Diesel - Hızlı ve Öfkeli 10
Chris Evans - Ghosted
Jason Statham - Meg 2: Çukur
Jon Voight - Mercy
En Kötü Kadın Oyuncu
Ana de Armas - Ghosted
Megan Fox - Johnny & Clyde
Salma Hayek - Magic Mike: Son Dans
Jennifer Lopez - The Mother
Dame Helen Mirren - Shazam! Tanrıların Öfkesi
En Kötü Yardımcı Kadın Oyuncu
Kim Cattrall - Eyvah Babam (About My Father)
Megan Fox - Cehennem Melekleri 4
Bai Ling - Johnny & Clyde
Lucy Liu - Shazam! Tanrıların Öfkesi
Mary Stuart Masterson - Freddy'nin Pizza Dükkanı'nda Beş Gece (Five Nights at Freddy's)