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  4. Sinemanın en kötüleri seçiliyor: Altın Ahududu Ödülleri'nin adayları açıklandı

Sinemanın en kötüleri seçiliyor: Altın Ahududu Ödülleri'nin adayları açıklandı

Yılın en kötülerinin belirlendiği Razzie Ödülleri'nin (Altın Ahududu) aday listesi açıklandı. En kötü film, en kötü yönetmen ve en kötü senaryonun yanı sıra en kötü oyunculuk performansları ve ekran çiftleri kategorilerinde adaylar belirlendi. "Expend4bles" (Cehennem Melekleri 4) filmi bu yıl en çok aday gösterilen yapım oldu. İşte Altın Ahududu için yarışacak tüm filmler ve isimler...

Sinemanın en kötüleri seçiliyor: Altın Ahududu Ödülleri'nin adayları açıklandı - Sayfa 1

En Kötü Film

Exorcist: İnançlı

Cehennem Melekleri 4 

Meg 2: Çukur

Shazam! Tanrıların Öfkesi

Winnie the Pooh: Kan ve Bal

1 | 9
Sinemanın en kötüleri seçiliyor: Altın Ahududu Ödülleri'nin adayları açıklandı - Sayfa 2

En Kötü Aktör

Russell Crowe - Şeytanın Düşmanı

Vin Diesel - Hızlı ve Öfkeli 10

Chris Evans - Ghosted

Jason Statham - Meg 2: Çukur

Jon Voight - Mercy

2 | 9
Sinemanın en kötüleri seçiliyor: Altın Ahududu Ödülleri'nin adayları açıklandı - Sayfa 3

En Kötü Kadın Oyuncu

Ana de Armas - Ghosted

Megan Fox - Johnny & Clyde

Salma Hayek - Magic Mike: Son Dans

Jennifer Lopez - The Mother

Dame Helen Mirren - Shazam! Tanrıların Öfkesi

3 | 9
Sinemanın en kötüleri seçiliyor: Altın Ahududu Ödülleri'nin adayları açıklandı - Sayfa 4

En Kötü Yardımcı Kadın Oyuncu

Kim Cattrall - Eyvah Babam (About My Father)

Megan Fox - Cehennem Melekleri 4

Bai Ling - Johnny & Clyde

Lucy Liu - Shazam! Tanrıların Öfkesi

Mary Stuart Masterson - Freddy'nin Pizza Dükkanı'nda Beş Gece (Five Nights at Freddy's)

4 | 9