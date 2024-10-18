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  4. Sivas'ta gizemli resimler: Burası gizli bir mabet miydi?

Sivas'ta gizemli resimler: Burası gizli bir mabet miydi?

Sivas'ın Gürün ilçesi Mağara Köyü'nde bulunan kaya resimleri gizemini koruyor. Köy sakinleri mağarada bilimsel çalıma yapılarak mağaranın tarih ve kültür turizmine kazandırılmasını istiyor.

Sivas'ta gizemli resimler: Burası gizli bir mabet miydi? - Sayfa 1

Sivas'ın Gürün ilçesine bağlı Mağara Köyü binlerce yıllık olduğu düşünülen kaya resimleriyle dikkat çekiyor.

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Sivas'ta gizemli resimler: Burası gizli bir mabet miydi? - Sayfa 2

Hangi zamanda kimler tarafından çizildiği bilinmeyen resimler görenlerin ilgisini çekiyor.

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Sivas'ta gizemli resimler: Burası gizli bir mabet miydi? - Sayfa 3

Hangi zamana ait olduğu bilinmeyen kaya mağaraların girişinde bulunan at, geyik ve sıralı insan figürlü resimler gizemini korumaya devam ediyor.

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Sivas'ta gizemli resimler: Burası gizli bir mabet miydi? - Sayfa 4

Köy sakinleri resimlerin incelenip alanın turizme kazandırılması gerektiğini söyledi.

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