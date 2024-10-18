Sivas'ta gizemli resimler: Burası gizli bir mabet miydi?
Sivas'ın Gürün ilçesi Mağara Köyü'nde bulunan kaya resimleri gizemini koruyor. Köy sakinleri mağarada bilimsel çalıma yapılarak mağaranın tarih ve kültür turizmine kazandırılmasını istiyor.
Sivas'ın Gürün ilçesine bağlı Mağara Köyü binlerce yıllık olduğu düşünülen kaya resimleriyle dikkat çekiyor.
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Hangi zamana ait olduğu bilinmeyen kaya mağaraların girişinde bulunan at, geyik ve sıralı insan figürlü resimler gizemini korumaya devam ediyor.
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