Spotify açıkladı: İşte yurt dışında en çok dinlenen Türk şarkıcılar
Spotify, 2024 yılının ilk yarısında yurt dışında en çok dinlenen Türk sanatçıları açıkladı. Spotify'ın açıkladığı listede hip hop, pop ve arabesk pop türlerindeki şarkıların iğlgi görmesi dikkat çekti.
Dünya çapında 626 milyon kullanıcısı olan Spotify, birçok sanatçıyı dünyanın keşfine sunuyor.
Türk sanatçılar da uluslararası başarılar elde etmeye devam ediyor.
Lvbel C5 ve BLOK3 gibi sanatçılar, birden fazla şarkıyla listede yer alırken, Ebru Yaşar, Sefo ve Melis Kar gibi isimler de global dinleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı.
Şarkılar özellikle Almanya, Fransa, Avusturya ve Hollanda gibi Avrupa ülkelerinde yoğun ilgi görürken, INJI'nin eserleri ABD'de büyük bir popülerlik kazandı.
Arabesk pop türündeki şarkılar, geleneksel ve modern unsurları harmanlayarak uluslararası arenada da dikkat çekmeye devam ediyor.
Reynmen’in "Renklensin" şarkısı, bu başarıyı en iyi örnekleyen parçalardan biri olarak öne çıkıyor.