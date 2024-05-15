Squid Game 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Squid Game 2. sezon çıktı mı?

Netflix, "Squid Game"in ilk sezonunu Eylül 2021'de yayınladı. Hwang Dong-hyuk tarafından yaratılan dizi, 456 oyuncunun bir dizi çocuk oyunu aracılığıyla yaklaşık 3,3 milyon dolar ödül için yarıştığı bir yarışmayı konu alıyor. Ancak yarışmanın ucunda sadece para yoktur, ölüm de vardır.