Squid Game 2. Sezon: Yayın Tarihi, Oyun Kadrosu ve Konusu
İlk sezonuyla milyonları ekrana kilitleyen Squid Game, yeni sezonuyla bir kez daha izleyici ile buluşacak. Netflix, Squid Game 2. sezonu için şu ana kadar iki video paylaşılırken, merak edilen pek çok detay gözler önüne serildi. Squid Game 2. sezon ne zaman, oyuncu kadrosunda kimler var? Squid Game 2. sezon konusu nedir? İşte bilmeniz gereken her şey!
Yıllar önce Netflix’te yayınlanan Squid Game, sadece tek bir sezonu ile dünyanın dört bir yanında milyonlarca izlenmeyi başardı. Kore yapımı dizi, gerek oyuncu kadrosu gerek hikayesi ile beğenileri kazandı.
Gözler artık Squid Game 2. sezona çevrilirken, izleyiciler yeni sezonu sabırsızlıkla bekledi, beklemeye de devam ediyor. Squid Game 2. sezon yayın tarihi, oyuncu kadrosu ve konusunu sizler için derledik…
Basit bir oyun için milyonlarca dolarlık para ödülü karşılığında sıradan insanlar, hiç beklemediği bir oyunla karşı karşıya kalıyor. Öyle ki bu oyunun ölümcül olduğunu fark ettiklerinde iş işten geçmiş oluyor. İlk sezonuyla nefesleri kesen Squid Game, bu kez ikinci sezonuyla izleyenlerine kavuşacak.
Basit bir oyun için milyonlarca dolarlık para ödülü karşılığında sıradan insanlar, hiç beklemediği bir oyunla karşı karşıya kalıyor. Öyle ki bu oyunun ölümcül olduğunu fark ettiklerinde iş işten geçmiş oluyor. İlk sezonuyla nefesleri kesen Squid Game, bu kez ikinci sezonuyla izleyenlerine kavuşacak.