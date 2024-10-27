Squid Game 2. Sezon: Yayın Tarihi, Oyun Kadrosu ve Konusu

Basit bir oyun için milyonlarca dolarlık para ödülü karşılığında sıradan insanlar, hiç beklemediği bir oyunla karşı karşıya kalıyor. Öyle ki bu oyunun ölümcül olduğunu fark ettiklerinde iş işten geçmiş oluyor. İlk sezonuyla nefesleri kesen Squid Game, bu kez ikinci sezonuyla izleyenlerine kavuşacak.