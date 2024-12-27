Squid Game 3. sezon gelecek mi, tarih ne zaman, konusu ne olacak

Bununla birlikte gözler bir sonraki sezona çevrildi. İkinci sezon bile yıllar sonra yayınlanırken, izleyiciler üçüncü sezonunun çıkıp çıkmayacağını sorgulamaya başladı. Peki Squid Game 3. sezon olacak mı, yayın tarihi ne zaman ve konusu ne olacak? İşte bir sonraki sezon hakkında bilinmesi gereken her şey!