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  4. Squid Game 3. sezon gelecek mi, tarih ne zaman, konusu ne olacak

Squid Game 3. sezon gelecek mi, tarih ne zaman, konusu ne olacak

İkinci sezonuyla 3 yıl aranın ardından izleyiciler ile buluşan Squid Game için gözler bir sonraki sezona çevrildi. 7 bölümle karşımıza çıkan Squid Game 2. sezon merakta bırakan sonla biterken, izleyiciler üçüncü sezonu şimdiden merak etmeye başladı. Peki Squid Game 3. sezon gelecek mi, çıkış tarihi ne zaman ve konusu ne olacak?

Squid Game 3. sezon gelecek mi, tarih ne zaman, konusu ne olacak - Sayfa 1

Kore yapımı popüler dizi Squid Game, ilk sezondan tam üç yıl sonra ikinci sezonu ile izleyici ile buluştu. Merakla beklenen Squid Game 2. sezon 26 Aralık’ta Netflix’te yayınlanırken, ilk günden ilk sırada yer almayı başardı. 

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Squid Game 3. sezon gelecek mi, tarih ne zaman, konusu ne olacak - Sayfa 2

Bununla birlikte gözler bir sonraki sezona çevrildi. İkinci sezon bile yıllar sonra yayınlanırken, izleyiciler üçüncü sezonunun çıkıp çıkmayacağını sorgulamaya başladı. Peki Squid Game 3. sezon olacak mı, yayın tarihi ne zaman ve konusu ne olacak? İşte bir sonraki sezon hakkında bilinmesi gereken her şey!

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Squid Game 3. sezon gelecek mi, tarih ne zaman, konusu ne olacak - Sayfa 3

SQUID GAME 3. SEZON YAYINLANACAK MI

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Squid Game 3. sezon gelecek mi, tarih ne zaman, konusu ne olacak - Sayfa 4

Cevap evet; Squid Game’in 3. sezonu onaylandı ve 2025 yılında yayınlanacak. Kesin bir çıkış tarihi henüz açıklanmamış olsa da, önceki sezonlar gibi yine 2025 kışında yayınlanabileceği tahmin ediliyor. 

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