Squid Game 3. sezon gelecek mi, tarih ne zaman, konusu ne olacak
İkinci sezonuyla 3 yıl aranın ardından izleyiciler ile buluşan Squid Game için gözler bir sonraki sezona çevrildi. 7 bölümle karşımıza çıkan Squid Game 2. sezon merakta bırakan sonla biterken, izleyiciler üçüncü sezonu şimdiden merak etmeye başladı. Peki Squid Game 3. sezon gelecek mi, çıkış tarihi ne zaman ve konusu ne olacak?
Kore yapımı popüler dizi Squid Game, ilk sezondan tam üç yıl sonra ikinci sezonu ile izleyici ile buluştu. Merakla beklenen Squid Game 2. sezon 26 Aralık’ta Netflix’te yayınlanırken, ilk günden ilk sırada yer almayı başardı.
Bununla birlikte gözler bir sonraki sezona çevrildi. İkinci sezon bile yıllar sonra yayınlanırken, izleyiciler üçüncü sezonunun çıkıp çıkmayacağını sorgulamaya başladı. Peki Squid Game 3. sezon olacak mı, yayın tarihi ne zaman ve konusu ne olacak? İşte bir sonraki sezon hakkında bilinmesi gereken her şey!