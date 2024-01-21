Sundance Film Festivali, 40. yılına özel en iyi filmleri listeledi: İşte en iyi 10 film...
Sundance Film Festivali, 40. yılı dolayısıyla bugüne dek festivalde gösterilmiş en iyi 10 filmi listeledi. Anket için film yapımcıları, eleştirmenler ve sektör üyeleri kendi kişisel en iyi 10 listelerini paylaştı. Liste "kalplere dokunan ve hayatları değiştiren" filmleri kutluyor. İşte 500'den fazla kişinin katılımıyla oluşturulan en iyi 10 film listesi...
10. Blood Simple (1985)
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9. Y Tu Mama Tambien (2002)
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8. Boyhood (2014)
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7. Before Sunrise (1995)
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