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  4. Taylor Swift tur ekibine 197 milyon dolar ikramiye dağıttı

Taylor Swift tur ekibine 197 milyon dolar ikramiye dağıttı

Dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı Taylor Swift büyük ses getiren dünya turnesi sona erdi. 2.2 milyar dolarlık gelirle rekor kıran Eras Turnesi, tüm zamanların en çok hasılat yapan turnesi olarak kayıtlara geçti. Yıldız şarkıcı, tur ekibine 197 milyon dolar ikramiye dağıttı.

Taylor Swift tur ekibine 197 milyon dolar ikramiye dağıttı - Sayfa 1

Tüm zamanların en çok hasılatını elde etti

İki yıl boyunca 5 kıtada 150 konser veren Taylor Swift 2.2 milyar dolarlık gelirle rekor kırdı. Swift, geliriyle tüm zamanların en çok hasılat elde eden turnesine imza attı.

 

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Taylor Swift tur ekibine 197 milyon dolar ikramiye dağıttı - Sayfa 2

Dünya turnesini sonlandırdı

Her albümü rekorlar kıran, her konseri dolup taşan Amerikalı şarkıcı Taylor Swift Eras Turnesi adını verdiği dünya turnesini sonlandırdı.

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Taylor Swift tur ekibine 197 milyon dolar ikramiye dağıttı - Sayfa 3

Elde ettiği gelirle rekor kıran ünlü şarkıcı turne boyunca kendisine eşlik eden tur ekibini unutmadı.

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Taylor Swift tur ekibine 197 milyon dolar ikramiye dağıttı - Sayfa 4

197 milyar dolarlık ikramiye dağıttı

34 yaşındaki yıldız, ekibinde yer alan herkese 197 milyar dolarlık ikramiye dağıttı. Bu Swift’in dağıttığı tek ikramiye değil. Yazın başında da tur ekibine 55 milyon dolar ikramiye vermişti.

 

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