Taylor Swift tur ekibine 197 milyon dolar ikramiye dağıttı
Dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı Taylor Swift büyük ses getiren dünya turnesi sona erdi. 2.2 milyar dolarlık gelirle rekor kıran Eras Turnesi, tüm zamanların en çok hasılat yapan turnesi olarak kayıtlara geçti. Yıldız şarkıcı, tur ekibine 197 milyon dolar ikramiye dağıttı.
Tüm zamanların en çok hasılatını elde etti
İki yıl boyunca 5 kıtada 150 konser veren Taylor Swift 2.2 milyar dolarlık gelirle rekor kırdı. Swift, geliriyle tüm zamanların en çok hasılat elde eden turnesine imza attı.
Dünya turnesini sonlandırdı
Her albümü rekorlar kıran, her konseri dolup taşan Amerikalı şarkıcı Taylor Swift Eras Turnesi adını verdiği dünya turnesini sonlandırdı.
Elde ettiği gelirle rekor kıran ünlü şarkıcı turne boyunca kendisine eşlik eden tur ekibini unutmadı.